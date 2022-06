Dobrowolna służba dla absolwentów

Edukację w szkole średniej zakończyło już 3,5 tys. z nich. Dla części młodzieży rozpoczęte właśnie wakacje nie oznaczają jednak błogiego wypoczynku. W poniedziałek ponad 200 byłych uczniów rozpocznie bowiem szkolenie w ramach zorganizowanego po raz pierwszy turnusu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej . To nowy rodzaj służby wprowadzony ustawą o obronie ojczyzny. W założeniu składa się z 28-dniowego szkolenia podstawowego oraz trwającego do 11 miesięcy etapu specjalistycznego. Absolwenci klas wojskowych będą ją odbywać jednak w skróconej formule. – W przypadku tej grupy osób szkolenie podstawowe będzie trwać 12 dni. To bonus dla uczniów, którzy przez ostatnie lata przyswajali sobie różnorodne zagadnienia wojskowe. Brali udział w praktycznych zajęciach z żołnierzami, wyjeżdżali na obozy. Wielu ma za sobą specjalistyczne szkolenia. Krótko mówiąc, to osoby, które znają już podstawy żołnierskiego rzemiosła – podkreśla ppłk Waldemar Krzyżanowski z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Kierunek – wojsko

Turnus potrwa do 8 lipca i zostanie zorganizowany w sześciu jednostkach. Absolwenci stawią się w: 20 Brygadzie Zmechanizowanej w Bartoszycach, 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu, 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, 52 Batalionie Remontowym w Czarnem i 19 Lubelskiej Brygadzie Zmechanizowanej.

W tej ostatniej jednostce w szkoleniu będzie uczestniczyć Dawid Nowak, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie, który chce zostać żołnierzem zawodowym. – Złożyłem dokumenty do Akademii Wojsk Lądowych. Postanowiłem też odbyć skróconą służbę dobrowolną. Zakończę ją przysięgą tuż przed egzaminami na studia wojskowe, które zaczynają się 11 lipca. Będę mógł uzyskać dodatkowe punkty podczas rekrutacji, co przy dużej konkurencji może mieć znaczenie – wyjaśnia Dawid. Razem z nim na pierwszy turnus dobrowolnej służby wybiera się 15 innych uczniów tej szkoły spośród wszystkich 60 tegorocznych absolwentów klas wojskowych w Wołominie. – Zdecydowana większość z nich planuje związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi. Część osób złożyła dokumenty do wojskowych uczelni, w tym do Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Wojsk Lądowych. Inni wstąpili lub planują wstąpić do WOT-u. Mamy też takich, którzy aplikują do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie – mówi Agnieszka Kaczyńska, dyrektor wołomińskiego liceum.

Pierwszy turnus dobrowolnej służby zakończy się egzaminem końcowym oraz przysięgą. Chętni będą mogli wziąć udział w szkoleniu specjalistycznym, które trwa do 11 miesięcy. Jeśli się na to nie zdecydują, zasilą szeregi tzw. rezerwy.

Kolejna szansa na szkolenie

Rozpoczynające się w poniedziałek szkolenie przygotowujące do dobrowolnej służby nie będzie jedynym, które zorganizowano z myślą o absolwentach klas wojskowych. – Zdajemy sobie sprawę, że nie każdemu mógł odpowiadać termin tuż po zakończeniu roku szkolnego. Dlatego w okresie wakacji planujemy jeszcze dwa turnusy: od 4 do 15 lipca oraz od 1 do 12 sierpnia – mówi ppłk Krzyżanowski.

Osoby zainteresowane wciąż mogą zgłaszać się do wojskowych centrów rekrutacji. Do wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej trzeba dołączyć między innymi zaświadczenie dyrektora szkoły o ukończeniu programu dla klas wojskowych. Adresy i dane kontaktowe wojskowych centrów rekrutacji można znaleźć na stronie wojsko-polskie.pl. Na stronach WCR do pobrania jest także wniosek o powołanie.

Rok szkolny w ramach wszystkich MON-owskich programów zakończyło łącznie 15,5 tys. kadetów z 207 szkół i ponad 600 klas. Szacuje się, że w nowym roku szkolnym edukację w klasach wojskowych rozpocznie ponad 20 tys. kadetów. MON-owskie programy edukacyjne koordynuje Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, którą wprowadziła ustawa o obronie ojczyzny, została zainaugurowana 6 czerwca w kilkunastu jednostkach wojskowych w całym kraju. 3 lipca niemal 600 ochotników z cywila zakończy 28-dniowe szkolenie podstawowe i złoży uroczystą przysięgę wojskową. Kolejne turnusy odbędą się w terminach: 4­–31 lipca, 1–28 sierpnia, 5 września – 2 października, 3–30 października, 14 listopada – 11 grudnia.