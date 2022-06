Tysiące Piorunów dla Wojska Polskiego

Przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun jest przeznaczony do zwalczania nisko lecących samolotów, śmigłowców czy dronów. Pierwsza umowa na dostarczenie tego sprzętu dla Wojska Polskiego została zawarta w 2016 roku. Dziś Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej, zatwierdził aneks do dokumentu, dzięki czemu siły zbrojne otrzymają kolejne zestawy rakietowe. Chodzi o 3,5 tys. pocisków i 600 mechanizmów startowych. – Wyciągamy wnioski z wojny, która toczy się za naszą wschodnią granicą, dlatego wzmacniamy polskie siły zbrojne i wyposażamy Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt – powiedział Mariusz Błaszczak.

REKLAMA



Film: Paweł Sobkowicz / ZbrojnaTV

Mariusz Błaszczak powiedział także, że Polska, która dziś wydaje ponad 2% PKB na obronność (od przyszłego roku będzie to 3% PKB), jest obecnie jednym z liderów w tym zakresie wśród państw należących do NATO. Dodatkowe środki na zakupy ma zagwarantować także uruchomiony właśnie Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, co oznacza, że wkrótce można spodziewać się kolejnych zamówień uzbrojenia. – To jest inwestycja w bezpieczeństwo Polski i wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego – powiedział wicepremier.

Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, przyznał, że zawarcie umowy to bardzo ważny dzień nie tylko dla wojska, lecz także dla PGZ. – Cieszymy się, że produkt z Meska jest dziś tak chwalony, choć ubolewamy, że ma to związek z konfliktem, jaki toczy się w Ukrainie – powiedział. Zaznaczył także, że Pioruny są już sprawdzone w boju, dzięki czemu cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku światowym. – Dlatego to dla nas bardzo ważne, aby szybko zostały dostarczone polskiej armii. Zwiększanie zdolności produkcyjnych, możliwości i tempa dostaw to obecnie najważniejszy element naszej działalności – podkreślił Sebastian Chwałek.



Film: Paweł Sobkowicz / ZbrojnaTV

Przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun to zmodernizowana wersja zestawów Grom, którymi Wojsko Polskie dysponuje od lat. Pioruny mają zmodyfikowany mechanizm startowy, nową głowicę samonaprowadzającą o większej czułości oraz celownik optoelektroniczny montowany na specjalnej szynie, dzięki czemu mają większe możliwości namierzania celu. Mogą niszczyć samoloty, śmigłowce i drony oddalone nawet o 6 km i poruszające się na wysokości 4 km. Pierwsza umowa na dostarczenie tego uzbrojenia dla Wojska Polskiego została zawarta w 2016 roku. Opiewający na 930 mln zł kontakt dotyczył 1300 rakiet oraz 420 zestawów startowych.