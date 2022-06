PGZ na targach Eurosatory

Przedstawiciele Hyundai Rotem Company podkreślają, że kooperacja z ich firmą w programie nowego czołgu podstawowego o kryptonimie Wilk będzie bardzo korzystna nie tylko dla PGZ, ale całego polskiego przemysłu obronnego. – Wierzymy, że Polska stanie się potentatem w tej dziedzinie dzięki budowie nowej konstrukcji – mówił Jeongyeob Lee, wiceprezes Hyundai Rotem Company. – Zapewnimy transfer kluczowych technologii do polskiego przemysłu i będziemy wspierać Polskę w ustanowieniu zdolności do produkcji w kraju. Co więcej, program ten będzie stanowić dla nas solidny fundament pod przyszłą współpracę między PGZ a HRC – dodał.

Memorandum o strategicznym partnerstwie zostało zawarte podczas odbywających się w Paryżu targów zbrojeniowych Eurosatory. Polska Grupa Zbrojeniowa jest w gronie ponad 1500 wystawców. W Paryżu PGZ promuje najlepsze wyroby swoich wiodących spółek. Chodzi m.in. o zestawy przeciwlotnicze Grom i Piorun (z Mesko SA); karabinki MSBS Grot i pistolety VIS100 (z Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o. o.); moździerze LMP-2017 oraz karabiny maszynowe UKM 2000P (z Zakładów Mechanicznych „Tarnów” SA); sprzęt optoelektroniczny z PCO SA; samobieżne armatohaubice 155 mm Krab oraz samobieżne moździerze 120 mm Rak (z Huty Stalowa Wola SA), a także radary Bystra i zestawy rakietowe Poprad z PIT-Radwar SA.

Sebastian Chwałek, prezes PGZ, podkreśla, że polska oferta cieszy się sporym zainteresowaniem. – Polska Grupa Zbrojeniowa produkuje sprzęt najwyższej klasy, który z przyjemnością prezentujemy na targach Eurosatory obok największych koncernów zbrojeniowych świata. Zauważamy rosnące zainteresowanie naszymi wyrobami, co bardzo nas cieszy – komentował.