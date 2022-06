Te same zasady opiniowania dla większości żołnierzy

Jeden zunifikowany arkusz opinii służbowej dla żołnierzy pełniących służbę zawodową, dobrowolną zasadniczą, terytorialną i w rezerwie aktywnej – to zmiana wprowadzona ustawą o obronie ojczyzny. Do tej pory byli oni opiniowani przez dowódców na podstawie różnych przepisów. Nowością jest też ocena zachowania żołnierza poza godzinami służby.

Jeden arkusz

Żołnierze pełniący różne rodzaje służby i opiniowani dotychczas na podstawie odrębnych przepisów, teraz będą oceniani według takich samych kryteriów i tego samego arkusza zagadnień. Dotyczy to zarówno zawodowej służby wojskowej, jak i terytorialsów, żołnierzy pełniących dobrowolną zasadniczą służbę oraz służących w rezerwie aktywnej (przepisy nie obejmują m.in. żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i żołnierzy zawodowych, którzy się kształcą – to dawna służba kandydacka). „Takie rozwiązanie zunifikuje, usystematyzuje, a przede wszystkim uprości proces opiniowania służbowego. Ocena według jednego arkusza wpłynie też na jakość i efektywność opiniowania” – uzasadniają przedstawiciele MON-u.

Opiniowanie będzie się odbywało w oparciu o zagadnienia ujęte w arkuszu, który do tej pory obowiązywał wyłącznie żołnierzy zawodowych. Są jednak w nim pewne zmiany. Nowością będzie ocena postawy i zachowania żołnierza poza godzinami służby. Przełożony oceni je w kategoriach „właściwe” lub „niewłaściwe”, a w przypadku tej drugiej noty, będzie musiał swoją opinię uzasadnić. Przepisy nie precyzują, o jakie konkretnie zachowania chodzi, ale można przypuszczać, że pod uwagę mogą być brane zachowania sprzeczne z prawem, informacje z policji czy straży miejskiej.

Pozostałe elementy podlegające ocenie nie zmienią się. Tak jak dotąd żołnierz będzie oceniany pod kątem wywiązywania się ze swoich obowiązków i zadań. Pod uwagę będzie branych pięć kryteriów: wyszkolenie bojowe, jakość i terminowość, samodzielność i inicjatywa, dyspozycyjność oraz sprawność fizyczna. Oceniane będą także kompetencje i predyspozycje żołnierza, w tym odpowiedzialność, trafność i szybkość podejmowania decyzji, odporność na stres, organizacja pracy, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, rozwój i podnoszenie kwalifikacji. Liczyć się będą też kryteria dodatkowe, np. pełnienie funkcji poza etatem czy udział w inicjatywach społecznych promujących postawę patriotyczną i proobronną.

Ważne uzasadnienie

Przełożony, który wystawi ocenę niedostateczną, musi ją – tak jak było do tej pory – uzasadnić. Nowością jest miejsce w arkuszu na uzasadnienie oceny pozytywnej: od dostatecznej (3) do wzorowej (6) (to jednak już nie jest dla dowódcy obligatoryjne). – Wprowadzenie takiego rozwiązania było oczekiwane przez środowisko żołnierzy. Każdy, kto otrzyma słabszą ocenę i zechce odwołać się od opinii, będzie teraz mógł łatwiej odnieść się do konkretnych kwestii opisanych przez przełożonego – mówi płk Krzysztof Jewgiejuk, przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych.

Choć żołnierze będą oceniani w taki sam sposób, różne będą terminy i okoliczności opiniowania. Żołnierze zawodowi będą je przechodzić, tak jak dotąd co roku, od 15 sierpnia do dnia 15 października. W przypadku żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby opinia będzie sporządzana, gdy zostanie on zwolniony ze służby, a także wtedy gdy złoży wniosek o powołanie do służby zawodowej. Terytorialsi z kolei będą przechodzić opiniowanie nie rzadziej niż raz w roku, a także wtedy, gdy złożą wniosek o powołanie w szeregi zawodowców. Jeśli ochotnik zostanie powołany do terytorialnej służby w ostatnim kwartale roku kalendarzowego, będzie opiniowany w kolejnym roku, po upływie 365 dni od dnia powołania. Nie rzadziej niż raz w roku będą też oceniani rezerwiści, którzy pełnią służbę w aktywnej rezerwie.