Żołnierze ukraińskiego WOT-u walczą o wolny świat

Wszystkiego o strategii komunikacyjnej uczyliśmy się w trakcie wojny – mówili żołnierze ukraińskiej 112 Brygady Obrony Terytorialnej podczas spotkania w Akademii Sztuki Wojennej. Na konferencji zorganizowanej przez Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej podkreślali, że to dziennikarze są ich łącznikiem ze społeczeństwem.

– Już na początku rosyjskiej inwazji na nasz kraj okazało się, że dla Ukraińców nie jest najważniejsza sama informacja z frontu, lecz taki przekaz, który dawał im nadzieję i wiarę w zwycięstwo – mówił por. Andrij Kowalow, rzecznik prasowy 112 Brygady Obrony Terytorialnej Ukrainy. Wizyta trzech ukraińskich żołnierzy OT w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie otworzyła cykl konferencji „Strategicznie o…” przygotowany przez Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej. Dzisiejsze spotkanie poświęcone było doświadczeniom dotyczącym komunikacji, które żołnierze zdobyli w trakcie obrony Kijowa.

– My tę nadzieję, że Kijów się obroni, chcieliśmy dać ludziom – kontynuował por. Kowalow. – Rosjanie przekonywali w mediach, że są już w centrum miasta, więc my w odpowiedzi, jako symbol oporu zorganizowaliśmy ceremonie ślubne naszych obrońców. I to te kadry obiegły świat – opowiadał oficer, politolog i autor książek historycznych. W szeregi WOT-u wstąpił w dniu napaści Rosjan na Ukrainę. – Jako patriota uważałem, że każdy kto kocha kraj, powinien podpisać kontrakt terytorialsa – tłumaczył porucznik.