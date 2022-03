Czy polskie wojsko otrzyma francuskie mosty?

Kilka dni temu Agencja Uzbrojenia poinformowała, że w przetargu w sprawie zakupu dziesięciu kompletów mostów pontonowych, złożono dwie oferty handlowe. Pierwszą – o wartości 950 mln zł – złożyło konsorcjum składające się z firm: H. Cegielski-Poznań SA, CEFA SAS (z Francji) i PGZ SA. Drugi oferent, CNIM Systemes Industriels, zaproponował produkt za niecałe 700 mln zł. Oznacza to, że jeśli oferta Francuzów spełni pozostałe, stawiane przez naszą armię, wymogi formalnoprawno-techniczne, to najprawdopodobniej z nimi Agencja Uzbrojenia podpisze za kilka tygodni kontrakt w sprawie dostawy mostów.

Polska armia już w 2005 roku rozpoczęła prace analityczne zmierzające do pozyskania następców postsowieckich mostów PP-64 Wstęga, których wojsko używa od lat sześćdziesiątych. Nowa konstrukcja (Daglezja-P) miała zostać opracowana przez rodzimy przemysł w ramach pracy badawczo-rozwojowej. Dlatego w 2007 roku doszło do podpisania umowy z Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej na opracowanie niezbędnej do tego dokumentacji taktyczno-technicznej.

Pięć lat później Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na pracę badawczo-rozwojową, której celem było opracowanie prototypu Daglezji-P. Niestety, nie doszło do podpisania umowy wykonawczej i w 2014 roku zapadła decyzja, że mosty zostaną kupione w ramach otwartego przetargu. Ogłoszono go w 2018 roku. Do postę¬po¬wa¬nia zgłosiły się: CNIM Systemes Industriels, Griffin Group SA, Defence Sp.K. oraz kon¬sor¬cjum H. Cegielski-Poznań SA wraz z WB Electronics SA i CEFA SAS. Jednak we wrześniu 2019 roku przetarg został unieważniony, ponieważ ceny złożonych ofert przekraczały środki, jakie wojsko zarezerwowało na zakup nowych mostów pontonowych.

Kolejny przetarg został ogłoszony w styczniu 2020 roku i wszystko wskazuje na to, że tym razem uda się go zakończyć podpisaniem umowy, gdyż obie złożone oferty mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na ten cel przez Agencję Uzbrojenia.

Konstrukcje, których potrzebuje wojsko, mają umożliwiać budowę jedno- lub dwujezdnego mostu pontonowego o długości powyżej 100 m. Jego nośność powinna wynosić co najmniej 64 t dla pojazdów gąsienicowych (MLC 70) i 88 t dla pojazdów kołowych (MLC 96), czyli np. zestawów niskopodwoziowych transportujących czołg.