Wojskowa uczelnia współpracuje z Łukasiewiczem

– Zarówno Wojskowa Akademia Techniczna, jak i instytuty Łukasiewicza dysponują ogromnym potencjałem rozwojowym, który wzmocniony współpracą pozwoli na wdrożenie nowych i przełomowych technologii kształtujących naszą przyszłość – mówił płk prof. Przemysław Wachulak podczas uroczystości parafowania porozumienia. Podkreślał, że WAT od bardzo dawna blisko współpracuje z instytutami naukowymi, które trzy lata temu postanowiły zrzeszyć się w Sieć Badawczą Łukasiewicz. – Zależy nam na stwarzaniu jak najlepszych warunków do rozwoju naszych studentów i doktorantów. W tym obszarze widzę szerokie pole do współpracy, m.in. w ramach doktoratów wdrożeniowych [doktorant opracowuje pracę mającą usprawnić funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa – przyp. red.], które mogą przyczynić się do transferu wyników badań do przemysłu – dodawał rektor-komendant.

Z kolei Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, podkreślał, że kooperacja z WAT-em przynosi wymierne efekty nie tylko naukowo-badawcze, lecz także przemysłowe. – Dotychczasowa współpraca instytutów Łukasiewicza i Wojskowej Akademii Technicznej jest doskonałym dowodem na to, że tam, gdzie spotykają się wiedza, kompetencje oraz odpowiednia infrastruktura badawcza, powstają innowacyjne produkty i wysoko kwalifikowane usługi technologiczne, na których może skorzystać przemysł, a co za tym idzie – polska gospodarka – mówił Piotr Dardziński.

Nanosatelity i nie tylko

Przykładem dotychczasowej współpracy naukowo-badawczej WAT-u i instytutów należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz jest projekt „Piast”, który ma zaowocować umieszczeniem na orbicie konstelacji trzech obserwacyjnych nanosatelitów. Liderem projektu (współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) jest WAT, a partnerem z Sieci jest Instytut Lotnictwa.

W innym projekcie – także współfinansowanym przez NCBiR – naukowcy z WAT-u oraz inżynierowie z Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki pracują nad bronią laserową.

Przedstawiciele wojskowej uczelni i Sieci Badawczej Łukasiewicz zgodnie podkreślają, że ich wspólne badania nadal będą koncentrowały się na technologiach satelitarnych, obszarze energetyki oraz inżynierii bezpieczeństwa.

Przypomnijmy, że dwa lata temu Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało z Łukasiewiczem porozumienie zacieśniające współpracę. Na jego podstawie Sieć Badawcza ma opracować m.in. stal do pocisków odłamkowo-burzących, tranzystory czy ulepszyć recepturę na nitrocelulozę.