Kosmiczne inwestycje w Warszawie

Nowoczesne centrum będzie zajmować powierzchnię około 1200 m2, rozmieszczone na trzech kondygnacjach. Znajdzie się w nim kilkanaście specjalistycznych pracowni naukowo-badawczych, m.in.: hamownia silników rakietowych czy laboratoria podsystemów rakietowych, satelitarnych napędów korekcyjnych oraz materiałów pędnych. To tu będą prowadzone prace nad proekologicznymi silnikami do różnego typu rakiet, pocisków i satelitów. Centrum laboratoryjne napędów rakietowych i satelitarnych ma być gotowe już w 2022 roku.

Centrum laboratoryjne napędów rakietowych i satelitarnych ma powstać do końca 2022 roku. Nowoczesny ośrodek zlokalizowany na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa będzie prowadzić prace badawczo-rozwojowe nad proekologicznymi napędami do różnego typu rakiet, pocisków i satelitów. Koszt inwestycji to 40 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 25 mln zł.

REKLAMA

W centrum laboratoryjnym nad nowymi silnikami na materiały pędne o zmniejszonej toksyczności, napędami hybrydowymi z nadtlenkiem wodoru oraz paliwem stałym, a także nad mało smugowymi materiałami pędnymi będzie pracować kilkudziesięciu inżynierów. Z nowoczesnej bazy naukowo-badawczej będą mogli korzystać również doktoranci kierunków technicznych, a także – w ramach wielonarodowych projektów – zagraniczni specjaliści.

Z efektów ich pracy skorzysta nie tylko przemysł kosmiczny, lecz także przemysł obronny, a zatem i Wojsko Polskie. – Zgodnie z wymaganiami dofinansowania unijnego inwestycja ma na celu wsparcie rynku cywilnego. Jest przy tym oczywiste, że przyczyni się ona do rozwoju potencjału kadr, które mogą być zaangażowane także w prace badawczo-rozwojowe wspierające projekty z dziedziny obronności – wyjaśnia dr inż. Adam Okniński, kierownik Zakładu Technologii Kosmicznych w Łukasiewiczu. To właśnie rozbudowę tego zakładu oraz wyposażenie go w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą obejmuje planowana inwestycja. Jej koszt wyniesie 40 mln zł, w tym 25 mln zł dofinansowania będzie pochodzić z unijnego Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Pozostała suma, czyli 15 mln zł, to środki własne Instytutu.