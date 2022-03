PISM o wojnie na Ukrainie

Jak zaznaczyła ekspertka, obecnie walki toczą się na czterech kierunkach. Rosjanie starają się zająć Mariupol i Mikołajów , przez co Ukraina mogłaby stracić dostęp do Morza Azowskiego i Morza Czarnego. Chcą także przejąć kontrolę nad obwodem charkowskim. Jednak najważniejsze dla napastników jest okrążenie, następnie zajęcie Kijowa . – Cel polityczny jest jasny. Obalenie władzy i prawdopodobnie również zabicie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego – powiedziała Dyner. Podkreślała, że do osiągnięcia postawionych celów Rosja zaangażowała już niemal wszystkie siły zgromadzone wcześniej przy granicach z Ukrainą. Pojawiają się także informacje o tym, że wkrótce mogłyby zostać przerzucone kolejne. Mimo to Ukraina konsekwentnie się broni. – Warto zwrócić uwagę, że sposób prowadzenia działań przez Ukrainę jest bardzo skuteczny, ma przede wszystkim za zadanie opóźnić ruchy wroga. W razie potrzeby wszystkie jednostki są w stanie wrócić do Kijowa i bronić stolicy – podkreśliła.

Daniel Szeligowski, który w PISM jest koordynatorem programu Europa Wschodnia, podkreślił, że mimo trudnej sytuacji na Ukrainie cały czas zachowana jest ciągłość władzy, utrzymuje się także wysokie morale wśród mieszkańców. – 90 procent mieszkańców Ukrainy popiera działania prezydenta Zełeńskiego, a 80 procent deklaruje, że będzie bronić kraju, m.in. wstępując do szeregów obrony terytorialnej, batalionów ochotniczych czy po prostu przygotowując barykady i koktajle mołotowa – powiedział. Zaznaczył, że wpływ na taką postawę może mieć także fakt, iż w walki zaangażowało się wielu znanych sportowców i artystów, a 80 tysięcy mężczyzn zdecydowało się wrócić do kraju, aby go bronić. Szeligowski mówił też o przewadze działań informacyjnych Ukrainy, która regularnie relacjonuje przebieg wydarzeń w mediach społecznościowych. – Rosja próbuje to nadrobić, czego przykładem może być atak na wieżę telewizyjną i chęć odcięcia Ukraińców od informacji – powiedział.

Jeśli chodzi o stanowisko Sojuszu Północnoatlantyckiego wobec działań Rosji, eksperci podkreślali, że NATO nie dało się zastraszyć. Uruchomiło m.in. Siły Odpowiedzi, które są rozmieszczane na terenie Europy, a samej Ukrainie pomagają państwa członkowskie. Co istotne, wszystkie te działania są transparentne, aby unikać eskalacji napięcia. – Wczoraj otrzymaliśmy też informację, że między dowództwem wojsk amerykańskich w Europie a rosyjskim ministerstwem obrony ustanowiono dodatkową linię telefoniczną, żeby unikać incydentów związanych ze zwiększoną aktywnością sił natowskich i rosyjskich przy granicach Sojuszu. A gdyby do nich doszło, aby szybko deeskalować sytuację – powiedział Artur Kacprzyk, analityk PISM zajmujący się bezpieczeństwem międzynarodowym. Dodał także, że Stany Zjednoczone zdecydowały się również na przełożenie testów pocisku balistycznego o zasięgu międzykontynentalnym. Waszyngton obawiał się, że może to zostać odebrane jako próba potęgowania napięć.

Ekspert nawiązał także do „próby szantażu nuklearnego”, do jakiego posunął się prezydent Rosji, który kazał postawić w stanie podwyższonej gotowości rosyjskie siły nuklearne. Zaznaczył, że reakcja Sojuszu była spokojna. – To nie jest pierwszy raz, kiedy Rosja posuwa się do grożenia bronią jądrową. Kiedy zajmowała Krym, wtedy również prowadziła ćwiczenia sił nuklearnych – podkreślił.

Natomiast Elżbieta Kaca, analityczka PISM-u, stwierdziła, że sankcje, które Unia Europejska nałożyła na Rosję, są dla niej bolesne, jednak to wciąż za mało, aby Putin zdecydował się przerwać działania wojenne. – Putin nadal ma oszczędności skumulowane dzięki sprzedaży ropy i gazu. Według szacunków, w 2021 roku Rosja ze sprzedaży tych surowców do UE pozyskała 100 mld dol., a ze sprzedaży węgla około 3 mld dol. – powiedziała Kaca. Dodała, że Unia rozważa nałożenie kolejnych środków represji na Rosję, jednak są one tak skonstruowane, aby uderzyć w Putina, nie osłabiając przy tym samej UE. – Rozważane jest m.in. zamknięcie portów dla rosyjskich statków, ale także rozszerzenie list sankcyjnych o członków rodzin oligarchów i fundusze powiernicze, poprzez które ukrywane są pieniądze rosyjskich biznesmenów – zaznaczyła.