Ósma doba walk o Ukrainę

Wydarzenia na froncie potwierdzają, że niestety ofensywa rosyjskiej armii nie słabnie. Władze Chersonia poinformowali, że nad ranem miasto znalazło się pod kontrolą rosyjską. Do mediów trafiły także dramatyczne zdjęcia z ostrzeliwanego przez wojska Putina Czernichowa. Czernichowska Obwodowa Administracja Państwowa podała, że Rosjanie przeprowadzili tam atak rakietowy na cywilne osiedla, a w wyniku ostrzałów są zabici i ranni. Zaznaczono też, że w okolicy nie ma żadnych obiektów wojskowych, a przecież Rosjanie cały czas twierdzą, że atakują jedynie „infrastrukturę wojskową”. Ukraińscy urzędnicy opublikowali też zdjęcia i nagrania z Energodaru, gdzie Rosjanie atakują okolice miejscowej elektrowni atomowej.

Ciężkie walki toczą się także w Mariupolu, niemal półmilionowym mieście portowym na południu Ukrainy. Rosjanie niemal bez przerwy ostrzeliwują tam krytyczną infrastrukturę, pozbawiając ludzi wody, ogrzewania i prądu. Utrudniona jest ewakuacja mieszkańców i transport zaopatrzenia. Samorządowcy sytuację w mieście porównują do Leningradu, który w czasie II wojny światowej był oblężony przez Niemców.

Niespokojnie jest także na Morzu Czarnym, gdzie rosyjski desant zbliża się do Odessy. W pobliżu portu widoczne są cztery okręty desantowe oraz wsparcia. – Chcą zniszczyć naszą Odessę, ale zobaczą tylko dno Morza Czarnego – powiedział Wołodymir Zełenski. Prezydent w swoim wystąpieniu zapowiedział też, że Ukraina odbuduje każdy budynek, ulicę i miasto, a Rosja zostanie zmuszona do wypłaty reparacji wojennych.

Prezydent Zełenski podczas wieczornej konferencji prasowej przypomniał, że Ukraina czeka na decyzję o zamknięciu jej przestrzeni powietrznej. – Dziś trzy bomby spadły na centrum Kijowa, To samo dzieje się w wielu innych miastach. Chcemy, by przestrzeń nad naszym krajem była zamknięta i prosiłem o to prezydenta Bidena i innych przywódców europejskich. Ile ludzi jeszcze musi zginąć, żebyśmy się tego doczekali? – pytał retorycznie Zełenski. Wspomniał także o tym, że Rosja wysłała na wojnę młodych żołnierzy, którzy nie wiedzą, co mają robić i dlaczego kazano im strzelać do Ukraińców. Dodał, że by zatuszować liczbę poległych, Rosjanie przywieźli ze sobą także krematoria. – Jeśli Ukraina się podda, to kolejna będzie Estonia, Łotwa, Litwa. A dalej Gruzja i Polska, aż do granic muru berlińskiego – powiedział przywódca Ukrainy. Podziękował także wszystkim za wsparcie i pomoc. Szczególnie ciepłe słowa skierował w stronę prezydenta Andrzeja Dudy.

Prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą spotkali się dziś z samorządowcami w sprawie działań humanitarnych na rzecz uchodźców z Ukrainy. Od wybuchu wojny na Ukrainie do Polski przybyło ich już ponad 600 tys. – Jesteśmy dopiero na początku tej drogi. Musimy sobie radzić z zaistniałą sytuacją i, jeśli będzie taka potrzeba, zwrócić się do naszych partnerów. Najważniejsze jest to, jak my sobie z tym radzimy, zwłaszcza w przygranicznym pasie – powiedział Andrzej Duda. Decyzją prezydenta do bazy noclegowej na potrzeby uchodźców zgłoszone zostały także dwa ośrodki prezydenckie. W jednym z nich znajduje się już kilka rodzin, w tym mama z sześciorgiem dzieci.

Do dotkliwych sankcji nałożonych przez różnego rodzaju organizacje i państwa dołączył się dziś także zarząd Banku Światowego. BŚ poinformował, że ze skutkiem natychmiastowym wstrzymane zostały wszystkie programy inwestycyjne w Rosji i na Białorusi.