Ekipa na medal jedzie z pomocą

Jedną z osób, które dołączyły do ogłoszonej przez Rafała akcji, był mł. chor. rez. Janusz Sidorowicz, weteran misji w Kosowie oraz w Bośni i Hercegowinie. – Jesteśmy kolegami z wojska, razem służyliśmy w czerwonych beretach. Pomoc cywilom podczas wojny to naturalny odruch żołnierza, który widzi ich cierpienie – tłumaczy. Podoficer jest członkiem Stowarzyszenia Rezerwistów Marynarki Wojennej, które wsparło wyjazd, przekazując fundusze. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup żywności dla dzieci, środków higienicznych i innych potrzebnych uchodźcom artykułów. – Napisałem na Facebooku, że poszukujemy miejsc noclegowych dla ukraińskich rodzin. Po kilkunastu godzinach mieliśmy zapewniony nocleg w różnych miastach w Małopolsce dla 500 osób – w pensjonatach, hotelach oraz wśród znajomych, a do naszej akcji włączyło się miasto Tarnów – opowiada Rafał Konopka.

– Cóż z tego, że jeżdżę na wózku? – pyta Rafał Konopka, były żołnierz czerwonych beretów. Twierdzi, że nie mógł bezczynnie obserwować dramatycznych wydarzeń, które mają miejsce w ogarniętej wojną Ukrainie . Gdy do Polski zaczęli napływać uchodźcy uciekający przed rosyjską agresją , postanowił działać. Zatankował samochód i ruszył na polsko-ukraińską granicę. Chciał przewieźć do Małopolski rodziny, którym udało się dotrzeć do naszego kraju. O swoich planach napisał na Facebooku. – Czy ktoś chce do mnie dołączyć? – zapytał. W ciągu kilkudziesięciu minut zgłosiło się troje chętnych, po kilku godzinach było ich już 33, wśród nich m.in. tłumacze języka ukraińskiego oraz lekarz gotowy udzielić pomocy medycznej.

W niedzielny poranek, 27 lutego, 33 samochody z Krakowa, Tarnowa i Dębicy wyruszyły w stronę wschodniej granicy. Na szybach były naklejone niebiesko-żółte serca oraz napisy „Pomoc dla Ukrainy”. Wszyscy spotkali się pod Przemyślem. Im bardziej konwój zbliżał się do przejścia granicznego w Krościenku, tym napotykał większe korki. Dlatego wszystkie samochody zaparkowano około 8 km od granicy. – Zdecydowaliśmy, że tłumacze podejdą pod przejście graniczne i będą informować Ukraińców, że czeka na nich bezpłatny transport do Małopolski – tłumaczy Rafał. Dalsza akcja przebiegała już sprawnie. Tłumacz dzwonił do Rafała, informując, że są rodziny, które chcą skorzystać z transportu, a wtedy podjeżdżał jeden z samochodów i je zabierał. – Podziwiam ukraińskie matki, które z małymi dziećmi czekały na przekroczenie granicy dwa–trzy dni. Było zimno, padał śnieg, my siedzieliśmy w samochodach zaledwie kilka godzin i mieliśmy dość – przyznaje Rafał. Opowiada, że byli głodni, bo zabrany z domu prowiant postanowili zostawić dla ukraińskich pasażerów.

Z przejść granicznych w Krościenku i Przemyślu udało się zabrać 130 osób, które zostały przewiezione do małopolskich miast. Mł. chor. rez. Janusz Sidorowicz przewiózł matkę z córką, które przyjęła mieszkająca w Krakowie Ukrainka. Rafał Konopka zawiózł dwie Ukrainki do jednego z krakowskich hoteli, gdzie czekali na nie bliscy. Do domu dotarł po 4.00 rano. Zanim opadła adrenalina, napisał na Facebooku: „Jestem megazmęczony. Przed chwilą po prawie 24 h dotarłem do domu. Nie chcieliśmy wracać na pusto i nie wróciliśmy. Dumny jestem ze wszystkich zaangażowanych w sprawę. Ekipa na medal. Dziękuję wam. Na granicy trudna sytuacja. Dramaty ludzi. Trzeba pomagać. Więcej – jak wypocznę”.

– Jestem pełen uznania dla Rafała, że pojechał na granicę. Zrobił to, na co nie każdy z nas by się odważył. Wiedział, że nie będzie to łatwe zadanie, bo porusza się na wózku, ale podjął takie wyzwanie. Jest uparty, co postanowi, zrealizuje – mówi st. szer. rez. Jan Koczar, uczestnik poprzednich zawodów Invictus Games, które odbyły się w 2018 roku w Sydney.

Po powrocie z granicy Rafał Konopka pojechał na zgrupowanie Invictus Games do Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego Mrągowo, gdzie trenował dyscypliny, w jakich w kwietniu tego roku wystąpi na igrzyskach w Hadze: łucznictwo bloczkowe, wioślarstwo halowe i pływanie. Już zapowiedział, że gdy wróci do domu w Krakowie, zgłosi się na granicę z Ukrainą jako wolontariusz. – Mogę wydawać posiłki lub udzielać informacji w punktach recepcyjnych – mówi Rafał. Osoby pomagające na granicy mówiły mu, że przydadzą się każde ręce do pracy. – Mam nadzieję, że także moje – dodaje.