Coraz więcej amerykańskich żołnierzy na Podkarpaciu

Na lotnisku w Jasionce do południa wylądowało kilka samolotów z żołnierzami US Army oraz transportowiec z wojskowym wyposażeniem. Ale to jeszcze nie koniec na dziś. Do wieczora na Podkarpaciu pojawią się kolejne maszyny z wojskowymi na pokładzie. Spadochroniarze 82 Dywizji Powietrznodesantowej z Fortu Bragg mają wzmocnić wschodnią flankę NATO.

Od ponad tygodnia trwa przerzut żołnierzy USA i sprzętu wojskowego do Polski. To działania, których celem jest wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na Podkarpacie są przerzucani spadochroniarze 82 Dywizji Powietrznodesantowej z Fortu Bragg w Karolinie Północnej. Amerykanie lądują głównie na lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem.

Wczoraj na Podkarpaciu wylądowało kilka samolotów pasażerskich z żołnierzami oraz wojskowe maszyny transportowe z wyposażeniem. Ale dziś ruch w Jasionce jest jeszcze bardziej wzmożony. Do południa we wtorek do Polski przyleciały setki Amerykanów, kolejna tak liczna grupa żołnierzy pojawi się jeszcze przed wieczorem. Większość wojskowych dociera do Polski na pokładzie samolotów pasażerskich Boeing 767. Wojskowymi maszynami przewożony jest sprzęt.