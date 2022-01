Prezydent Duda: Nie ma zagrożenia dla Polski

– Bardzo mi zależało na tym dzisiejszym spotkaniu dotyczącym sytuacji bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Rzeczypospolitej. Chciałem, żebyśmy porozmawiali, jak dalej prowadzić politykę, tak żeby działać, mówiąc jednym głosem – mówił prezydent, rozpoczynając posiedzenie Rady. Andrzej Duda przyznał, że cieszy go obecność wszystkich przedstawicieli ugrupowań parlamentarnych, bo oznacza to „zrozumienie wspólnej odpowiedzialności za los Rzeczypospolitej w bardzo szczególnej sytuacji międzynarodowej”. – Sytuacja, w jakiej jesteśmy, jest specyficzna. Istotne zagrożenie dla Polski w tej chwili nie występuje. Niewątpliwie jednak, zmienia się sytuacja bezpieczeństwa militarnego w naszej części Europy – zauważył.

Jednak o tym, jak ma wyglądać wschodnia polityka zagraniczna i jak Polska powinna zareagować, gdyby doszło do inwazji Rosji na Ukrainę, politycy rozmawiali podczas niejawnej części posiedzenia Rady.

Posiedzenie RBN trwało ponad trzy godziny. Po jego zakończeniu prezydent Duda podziękował za „niezwykle spokojną, konstruktywną atmosferę spotkania”. – Przekazałem wszystkim obecnym na Radzie informacje o tym, jak wygląda sytuacja na Ukrainie, jak to wygląda z perspektywy Polski, jakie działania zostały podjęte, jak przebiegają rozmowy międzynarodowe – wyjaśnił Duda. Prezydent jeszcze raz odniósł się do wydarzeń na granicy rosyjsko-ukraińskiej. – Mamy do czynienia z ogromnymi ruchami wojsk rosyjskich, największymi od 89. roku. Niepodległość Ukrainy, tak jak i choćby Białorusi, są dla nas strategiczne i cieszę się, że na polskiej arenie politycznej jest poczucie odpowiedzialności za te sprawy – podkreślił Andrzej Duda.

W Radzie Bezpieczeństwa Narodowego uczestniczyli m.in. Elżbieta Witek, marszałek Sejmu, Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów, Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji – koordynator służb specjalnych, Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w MON, Tomasz Siemoniak, poseł Koalicji Obywatelskiej, Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący Koalicji Polskiej, Krzysztof Gawkowski, przewodniczący Klubu Poselskiego Lewicy, Jakub Kulesza, przewodniczący Konfederacji, oraz Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.