Zostań wojskowym muzykiem

Najwięcej nowych muzyków podoficerów poszukuje Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego w Warszawie. Do wzięcia jest sześć etatów: dla grających na flecie, saksofonie altowym i tenorowym, waltorni oraz tubie. Po dwa wolne etaty mają orkiestry wojskowe w: Bydgoszczy (waltornia, flet), Elblągu (trąbka, tuba), Radomiu (trąbka, puzon), Siedlcach (tuba), Świnoujściu (trąbka, sakshorn), Szczecinie (sakshorn, waltornia) i Żaganiu (perkusja, klarnet). Jedno miejsce czeka w orkiestrze wojskowej w Dęblinie (flet) oraz w orkiestrze wojskowej w Giżycku (puzon lub saksofon tenorowy).

Grasz na trąbce, flecie, puzonie, klarnecie lub perkusji? Ukończyłeś co najmniej średnią szkołę muzyczną? Zostań podoficerem muzykiem! W całej Polsce czeka ponad 20 wolnych etatów w orkiestrach wojskowych. Wcześniej trzeba jeszcze odbyć szkolenie w szkole podoficerskiej. Kandydaci mogą składać dokumenty do 3 czerwca tego roku.

REKLAMA

Wnioski o przyjęcie do SPWL można składać do 3 czerwca. Rekrutacja kandydatów odbędzie się 2–3 sierpnia. Przyszłych wojskowych muzyków czekają egzaminy z wiedzy ogólnej i sprawności fizycznej, test z języka angielskiego oraz rozmowa kwalifikacyjna, podczas której zaprezentują umiejętności muzyczne. Komisja weźmie także pod uwagę oceny na świadectwie maturalnym kandydata. Półroczne szkolenie – obejmujące zarówno tematykę wojskową, jak i muzyczną – rozpocznie się we wrześniu i zakończy w lutym egzaminem oraz promocją na pierwszy stopień podoficerski. Potem absolwenci podejmą służbę w jednej z wojskowych orkiestr. – Proponujemy nie tylko ciekawą, ale przede wszystkim stabilną pracę na lata – podaje ppłk Sak.

W całej Polsce jest 19 orkiestr wojskowych. Ich głównym zadaniem jest ceremonialna oprawa uroczystości wojskowych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych w swoim regionie. – Muzycy biorą również udział w konkursach i festiwalach w kraju i za granicą, angażują się w akcje charytatywne i promują polską armię swoim talentem – podkreśla rzecznik DGW.

Więcej informacji o wymaganiach i procesie rekrutacji na stronie SPWL.