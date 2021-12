Działamy szybko i zdecydowanie

Trwający kryzys jest szczególnym doświadczeniem dla Wojska Polskiego, obecnie kilkanaście tysięcy żołnierzy wojsk operacyjnych przebywa na granicy, aktywnie uczestnicząc w jej zabezpieczeniu. Wspierają Straż Graniczną, prowadzą działania obserwacyjne, patrolowe i rozpoznawcze. Ważną rolę odgrywają wojska obrony terytorialnej – żołnierze tej formacji znajdują się najbliżej społeczności lokalnych, dlatego ich wiedza i doświadczenie są dużym wsparciem nie tylko dla mieszkańców przygranicznych miejscowości, lecz także dla żołnierzy po raz pierwszy pełniących służbę na granicy.

Specyfika służby w tym miejscu wymaga stałej gotowości do działania, dlatego dokładam wszelkich starań, żeby żołnierze mieli jak najlepsze warunki w czasie wykonywania zadań i odpoczynku. Większość została zakwaterowana w budynkach użyteczności publicznej i pensjonatach. Dla przebywających w obozowiskach instalowane są kontenery mieszkalne. Żołnierze otrzymują należyte wyżywienie, mają odzież i sprzęt odpowiednie do warunków, w jakich wykonują zadania. Zadbałem także o to, by wszyscy pełniący służbę w tych wyjątkowych warunkach mieli godne wynagrodzenie i dodatki finansowe. Nie zapominamy również o rodzinach żołnierzy – w ich macierzystych garnizonach uruchomiono wojskowe centra pomocy dla bliskich, którzy znajdą tam wsparcie.

Sytuacja na granicy z Białorusią stanowi duże wyzwanie dla społeczności międzynarodowej – dlatego tak ważne jest wsparcie, które otrzymujemy od naszych sojuszników. Szczególnie istotne są tutaj słowa sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga o solidarności Paktu Północnoatlantyckiego z Polską. Potwierdzeniem tego jest również zaangażowanie wojskowe na naszej granicy żołnierzy z Wielkiej Brytanii i Estonii. Ponadto ja osobiście oraz przedstawiciele rządu na bieżąco informujemy o zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa. Nasi partnerzy i sojusznicy z NATO oraz UE z dużym szacunkiem, a także uznaniem oceniają postawę Polski i jej służb na granicy.

Bezpieczeństwo naszego kraju jest naszym wspólnym dobrem, dlatego z dużym niepokojem obserwuję próby szkalowania dobrego imienia żołnierzy Wojska Polskiego, podważania ich kompetencji i gotowości do realizacji zadań. Tego typu działania są najczęściej inspirowane z zewnątrz. Dlatego, korzystając z okazji, pragnę przestrzec przed tą propagandową operacją zaplanowaną przez białoruski reżim. Z rozwagą oceniajmy informacje i źródła, z których pochodzą, nie dajmy się sprowokować i ponieść niepotrzebnym emocjom.

Teraz najważniejsze dla żołnierzy jest jednak to, by czuli wsparcie Polaków. I do takiej postawy gorąco Państwa zachęcam. Jak mi sami mówili, wszelkie gesty szacunku i życzliwości bardzo ich cieszą i wzmacniają motywację do działania. Choć niczego im nie brakuje, takie wyrazy wsparcia są im bardzo potrzebne. Oni przecież służą tam po to, żebyśmy my mogli spokojnie spać.

Żołnierze cały czas się szkolą i przygotowują do działania w razie kryzysu, konfliktu czy wojny. Dlatego sytuacja na granicy, choć trudna, to jeden ze scenariuszy, do którego wojsko jest przygotowane. Zapewniam, że nasi żołnierze doskonale radzą sobie w działaniu. Dbając o bezpieczeństwo Polaków, z determinacją broniąc naszej Ojczyzny, spełniają słowa przysięgi. Bardzo ich za to cenię i szczerze im dziękuję.