Paczki świąteczne od PGZ

Sprzęt komputerowy, gry edukacyjne, klocki, puzzle i zabawki – m.in. takie prezenty przed świętami trafią do dziewięciorga dzieci żołnierzy Wojska Polskiego. Upominki przygotowuje Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dostaną je m.in. dzieci saperów z 6 Brygady Powietrznodesantowej, którzy w 2019 roku zginęli w Kuźni Raciborskiej.

– W swoich działaniach kierujemy się zasadą: „Tym, co służą ojczyźnie”. Pamiętamy także o rodzinach, które pewnego dnia musiały uczyć się życia na nowo – mówi Karina Chabowska, przedstawicielka Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej. – Przed świętami Bożego Narodzenia upominki otrzyma od nas dziewięcioro dzieci w wieku od roku do 15 lat. Mamy nadzieję, że uda nam się spełnić choć kilka marzeń – dodaje. Świąteczne paczki dostanie szóstka dzieci dwóch saperów z 6 Batalionu Powietrznodesantowego z Gliwic, którzy w październiku 2019 roku zginęli w Kuźni Raciborskiej. Żołnierze usuwali tam niewybuchy z czasów II wojny światowej, ale w trakcie prac doszło do niekontrolowanej eksplozji.

Świąteczną paczkę otrzymają także dzieci żołnierza Jednostki Wojskowej Agat. 45-letni podoficer gliwickiej jednostki specjalnej zmarł niespodziewanie w sierpniu tego roku. Pozostawił żonę i troje dzieci, najmłodsze w tym miesiącu skończy dopiero roczek.