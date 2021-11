Oczy na wschodnią flankę

Przedstawiłem informacje na temat sytuacji na granicy z Białorusią. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób można problem rozwiązać – mówił szef MON-u Mariusz Błaszczak po spotkaniu ministrów obrony państw Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9). Wkrótce do Rumunii pojedzie też kolejna zmiana polskiego kontyngentu. Żołnierze właśnie zakończyli certyfikację.

B9 zrzesza dziewięć państw Europy Środkowo-Wschodniej, które postanowiły zacieśniać militarną współpracę, razem działać na rzecz stabilności regionu i zapewnić sobie ochronę przed agresywnymi działaniami Rosji. Chcą też wzmocnić swój przekaz na forum Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wczoraj w Bukareszcie ministrowie obrony krajów członkowskich B9 spotkali się, by rozmawiać o rosnącej presji na wschodnią flankę NATO. – Dyskutowaliśmy na temat wyzwań, jakie przed nami stoją – mówił po obradach szef MON-u Mariusz Błaszczak. – Przede wszystkim przedstawiłem informacje o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Omówiłem to wszystko, co jest związane z atakiem hybrydowym, jaki reżim Łukaszenki prowadzi w stosunku do Polski, ale też Litwy i Łotwy. Rozmawialiśmy, w jaki sposób można tę sytuację rozwiązać – podkreślił.