Dołącz do świątecznej akcji „Paczka dla Bohatera”

– Zbiórka darów dla weteranów walk o niepodległość odbywa się na terenie całego kraju, a także w Niemczech i Holandii. Lista miejsc, gdzie można przekazać dary, wydłuża się z każdym dniem. Można ją znaleźć na facebookowej stronie naszego Stowarzyszenia – mówi ppor. rez. Tomasz Sawicki, prezes „Paczki dla Bohatera” . Dodaje, że szczególnie przydatne będą artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia, takie jak: kawa, herbata, słodycze, owoce i warzywa w puszce, konfitury, konserwy, płatki śniadaniowe, cukier, olej, syropy, witaminy, kasze, bakalie, soki, makarony, sery. – Ale kombatanci ucieszą się także z kosmetyków, takich jak: szampony, płyny do kąpieli, środki chemiczne czy z koców i ręczników – zaznacza.

Akcja Stowarzyszenia „Paczka dla Bohatera” , dzięki której kombatanci i weterani walk o niepodległość otrzymują świąteczne paczki, stała się już tradycją. Wolontariusze po raz jedenasty będą przygotowywali upominki dla swoich podopiecznych. Zamierzają obdarować dwa tysiące osób. Wśród kombatantów, do których chce dotrzeć Stowarzyszenie, są uczestnicy II wojny światowej, żołnierze wyklęci, a także opozycjoniści. Jednak, aby było to możliwe, konieczne jest zgromadzenie różnego rodzaju produktów. Ich zbiórka właśnie się rozpoczęła.

Kiedyś walczyli dla nas, dziś my zawalczmy dla nich – tymi słowami Stowarzyszenie „Paczka dla Bohatera” zachęca do wspierania inicjatywy, dzięki której weterani walk o niepodległość otrzymują świąteczne upominki. W tym roku wolontariusze chcą ich zaprosić także do wspólnego świętowania Nowego Roku. Tym razem Stowarzyszenie uhonoruje również żołnierzy strzegących granic.

Wolontariusze Stowarzyszenia namawiają, aby do akcji włączyły się również szkoły i przedszkola. – Zachęcamy do tego, aby dzieci i młodzież przygotowali laurki, kartki świąteczne lub napisali listy, które moglibyśmy dołączyć do paczek. Taki gest, który świadczący o osobistym zaangażowaniu, jest dla kombatantów bardzo ważny – mówi Sawicki. Dodaje, że w tym roku jest to szczególnie istotne, bo część z przekazanych Stowarzyszeniu prac wolontariusze chcieliby przekazać żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy strzegą bezpieczeństwa polskich granic. – Prosili nas o to sami kombatanci, którzy są bardzo przejęci panującą na terenach przygranicznych sytuacją. Jeśli będziemy mieli taką możliwość, dołączymy do tych przesyłek trochę słodyczy. To będzie takie symboliczne podziękowanie za to, co robią dla ojczyzny – wyjaśnia prezes.

W tym roku wolontariusze chcą nie tylko wręczyć swoim podopiecznym upominki, lecz także zaprosić ich do wspólnego świętowania Nowego Roku. – Wielu kombatantów spędza Sylwestra samotnie, dlatego postanowiliśmy zaprosić ich w tym terminie do ośrodka wypoczynkowego w Ryni. Zorganizowalibyśmy dla nich poczęstunek i wieczorek taneczny – zapowiada Sawicki. – Byłaby to dla nich także okazja, aby skorzystali z zabiegów rehabilitacyjnych i masaży. Ale wszystko zależy od tego, czy uda nam się zgromadzić odpowiednie środki – zaznacza.

Każdy, kto chciałby wesprzeć wolontariuszy Stowarzyszenia przy realizacji akcji charytatywnych, może przekazać czy podarować coś w ramach zbiórki lub po prostu zrobić zakupy na internetowym bazarku Stowarzyszenia, gdzie w ofercie znajdują się książki, militaria czy kosmetyki, które na ten cel przekazali darczyńcy. – Wszystkie zgromadzone w ten sposób środki zostaną przeznaczone na realizację naszych projektów. Żadna z osób w nie zaangażowanych nie pobiera wynagrodzenia – zaznacza prezes. – Zachęcam do wspierania naszych akcji. Kiedyś oni walczyli dla nas, dziś my zawalczmy dla nich – podkreśla ppor. rez. Tomasz Sawicki.