Lotnicy z Krzesin gotowi do misji

Aby sprawdzić umiejętności praktyczne pilotów, przygotowano dwie misje w powietrzu. – Charakter tych zadań był zbliżony do tego, co czeka nas na Litwie. Były dwa scenariusze, pierwszy zakładał przechwycenie naruszyciela, identyfikację i zmuszenie go do opuszczenia nadzorowanej przestrzeni powietrznej. Drugi zaś udzielenie pomocy statkowi powietrznemu, który utracił łączność radiową, przechwycenie go, identyfikację i doprowadzenie do lotniska interwencyjnego. W obydwu misjach brała udział para, czyli formacja dwóch F-16 – mówi ppłk pil. Paweł Stajniak. Zadania były wykonywane w ramach ćwiczeń „Orlik ’22”, których kierownikiem był płk pil. Tomasz Jatczak, zastępca dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. – I to właśnie kierownictwo ćwiczeń przygotowało dla nas scenariusze zadań – dodaje ppłk Stajniak. Piloci byli sprawdzani nie tylko z tego, jak wykonują misję w powietrzu, lecz także jak szybko poderwą myśliwce, gdy ogłoszony zostanie „Alpha Scramble” (alarm bojowy). Według przepisów NATO mają na to kilkanaście minut.

W certyfikacji wzięło udział około 150 żołnierzy, którzy będą tworzyć PKW Orlik. Wśród nich ośmiu pilotów, specjaliści od uzbrojenia myśliwców F-16, technicy odpowiedzialni za sprawność maszyn, nawigatorzy, kierowcy, crew chiefowie. Wszyscy sprawdzian zdali pomyślnie.

NATO prowadzi misję nad krajami bałtyckimi od 2004 roku. Wówczas to Litwa, Łotwa i Estonia zwróciły się z prośbą do Sojuszu o ochronę ich przestrzeni powietrznej. Dowództwo NATO zdecydowało, że misja Air Policing będzie prowadzona rotacyjnie. Od marca 2004 roku żołnierze wydzieleni z sojuszniczych państw pełnili trzymiesięczne dyżury. Od marca 2006 roku zaś zmiany trwają cztery miesiące. Zgodnie z decyzją Rady Północnoatlantyckiej misja nad państwami bałtyckimi jest prowadzona bezterminowo.

Na Baltic Air Policing polscy żołnierze wylecieli po raz pierwszy w 2006 roku. Od tamtej pory przestrzeni państw bałtyckich strzegli lotnicy z Mińska Mazowieckiego, Malborka, Krzesin, a w ubiegłym roku PKW Orlik sformowali żołnierze 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego z Łasku.