Napięta sytuacja na granicy

Zwiększamy liczbę osób pomagających Straży Granicznej o 2,5 tys. Już niebawem nad szczelnością polsko-białoruskiej granicy będzie czuwać 10 tys. żołnierzy – poinformował dziś Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Zaznaczył, że będą to wojskowi z 12, 16 i 18 Dywizji Zmechanizowanej, a także z wojsk obrony terytorialnej.

Żołnierze Wojska Polskiego od kilku tygodni wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej prowadzą działania mające na celu uszczelnienie polsko-białoruskiej granicy. To konsekwencja zwiększającej się liczby osób usiłujących ją nielegalnie przekroczyć. Tylko w październiku funkcjonariusze odnotowali 13,3 tys. prób przedostania się na teren Polski, z czego 1,3 tys. w ostatni weekend. W sobotę i niedzielę doszło także do dwóch prób przekroczenia granicy, podczas których migranci użyli siły. W niedzielę wieczorem dwóch żołnierzy trafiło do szpitala, poszkodowani zostali także pogranicznicy, ale ich stan nie wymagał hospitalizacji.

Dziś rano Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, zdecydował o tym, że liczba żołnierzy współpracujących z pogranicznikami zostanie zwiększona o 2,5 tys. – Już niebawem nad szczelnością granicy będzie czuwać około 10 tys. wojskowych z 12, 16 i 18 Dywizji Zmechanizowanej – poinformował szef MON-u w mediach społecznościowych. Przypominał także, że wojska obrony terytorialnej prowadzą operację „Silne wsparcie”, której celem jest pomoc mieszkańcom terenów objętych stanem wyjątkowym.