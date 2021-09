Trwa operacja „Silne wsparcie”

Razem z pogranicznikami prowadzą patrole wzdłuż rzeki Bug i zwiad z powietrza za pomocą dronów. Każdego dnia spotykają się z mieszkańcami terenów przy granicy z Białorusią, a także z sołtysami i urzędnikami gmin. Tych ostatnich szkolą z zakresu cyberbezpieczeństwa. Operacja „Silne wsparcie” trwa od dwóch tygodni.

Obecność żołnierzy na terenach przygranicznych związana jest ze stabilizacją sytuacji i uspokojeniem nastrojów mieszkańców na terenach objętych stanem wyjątkowym. Chodzi o części województw podlaskiego i lubelskiego, gdzie imigranci z białoruskich terenów próbują nielegalnie przekroczyć granice Polski. Stan wyjątkowy został wprowadzony przez prezydenta Andrzeja Dudę 2 września na 30 dni. – Działamy w ramach operacji „Silne wsparcie” już dwa tygodnie – mówi płk Marek Pietrzak, rzecznik WOT-u. – W terenie w dzień i w nocy są mobilne zespoły zadaniowe delegowane przez 1 Podlaską BOT i 2 Lubelską BOT. Obecnie żołnierze koncentrują swoje działania w 183 miejscowościach położonych na terenie tych dwóch województw – dodaje oficer.

Co należy do ich obowiązków? Terytorialsi spotykają się z lokalnymi władzami, burmistrzami, sołtysami i nauczycielami, ale przede wszystkim z mieszkańcami terenów objętych stanem wyjątkowym. Zbierają informacje o zapotrzebowaniu na wsparcie i oferują pomoc. – Na przykład osobom starszym i schorowanym możemy dowieźć leki albo przewieźć je do lekarza. Odpowiadamy także na różne potrzeby władz lokalnych – mówi kpt. Łukasz Wilczewski, rzecznik 1 BOT. Podlascy terytorialsi pożyczyli samorządowcom np. maszt oświetleniowy, który stanął w gminie Lipsk.