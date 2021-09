Odliczanie do MSPO 2021

KTO Rosomak w wersji WPT i AWR, pojazd opancerzony 4x4 dla jednostek artylerii, moździerz Rak na ulepszonym podwoziu gąsienicowym, wyrzutnia systemu Patriot M903 czy najnowsza wersja armaty morskiej OSU-35 – to niektóre z nowości, jakie zobaczymy na tegorocznych targach zbrojeniowych w Kielcach. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego zaczyna się już we wtorek!

7 września po raz 29. swoje podwoje otworzy Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Wystawcy, których będzie ponad 250, przygotowali sporo nowości i premier uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego.

Tradycją MSPO jest, że największym wystawcą jest Polska Grupa Zbrojeniowa wraz z firmami wchodzącymi w skład holdingu. Nie inaczej będzie także podczas tegorocznej edycji salonu. Podobnie jak w ostatnich latach stoiska spółek z grupy zajmą całą halę C, a także znaczną część terenów zewnętrznych.

Pojazdowe nowości

Zdecydowanie jednym z największych wystawców z ramienia PGZ będzie Huta Stalowa Wola SA. Ten wiodący producent sprzętu artyleryjskiego w Polsce po raz pierwszy zaprezentuje publicznie, opracowany wspólnie z czeską firmą Tatra, 13-tonowy pojazd opancerzony z napędem 4x4. – Pojazd jest przeznaczony m.in. dla wojsk rakietowych i artylerii, w tym dla systemów dowodzenia i rozpoznania w przyszłym dywizjonowym module ogniowym Kryl oraz w dywizjonach artylerii rakietowej Langusta – wyjaśnia Monika Koniecko, zastępca dyrektora Biura Handlowego ds. Marketingu i PR HSW SA.

Z innych nowości na stoisku HSW będzie można zobaczyć moździerz automatyczny Rak kalibru 120 mm, zamontowany na nowym podwoziu gąsienicowym, a także opracowany wspólnie z firmą Rosomak SA i WB Electronics artyleryjski wóz rozpoznawczy – AWR, który powstał na podwoziu kołowego transportera opancerzonego Rosomak.

Rosomak AWR nie będzie jednak jedyną nową odmianą KTO na tegorocznym MSPO. Firma Rosomak SA podczas targów pokaże bowiem kolejną, logistyczną odmianę tego wozu – a mianowicie wóz pomocy technicznej. Warto wspomnieć, że WPT waży ponad 28 t, podczas gdy waga bojowej wersji Rosomaka wraz z amunicją i załogą wynosi 22 t.

Strzelecka oferta PGZ

Na MSPO swoje produkty zaprezentują dwie należące do PGZ spółki – Fabryka Broni „Łucznik” z Radomia oraz Zakłady Mechaniczne „Tarnów”. Pierwsza firma będzie promować nie tylko pistolet Vis (w tym jego cywilną wersję Vis 100 M1), ale przede wszystkim rodzinę karabinka MSBS Grot, w tym jego najnowszą odmianę MSBS Grot C16 FB-A2 kalibru 5.56x45 mm oraz „wyborową” wersję MSBS Grot 762N FB-M1 kalibru 7.62x51 mm.

Z kolei Zakłady Mechaniczne „Tarnów” przywiozą do Kielc swój najnowszy produkt, czyli System Broni Modułowej MWS-15. Jak podkreślają przedstawiciele spółki, karabinek ten powstał z myślą o jednostkach specjalnych i pododdziałach szybkiego reagowania, dlatego można go błyskawicznie przystosować do różnego rodzaju zadań poprzez wymianę zespołu lufy, co w konsekwencji prowadzi do zmiany kalibru broni i rodzaju używanej amunicji.

Pokaz siły PGZ

PIT Radwar, który jest największym w Polsce producentem systemów radiolokacyjnych, zaprezentuje w Kielcach kilka bardzo ciekawych produktów, które wykraczają poza jego radarową specjalizację. Będą to m.in. najnowsza wersja morskiej armaty OSU-35, a także wideotracker Sowa, który został wyposażony w innowacyjny system śledzenia obiektów (powietrznych, lądowych i morskich).

Z kolei Mesko, specjalizujące się w produkcji amunicji, będzie na MSPO promowało (z myślą o ich eksportowym potencjale) nowy lekki przeciwpancerny pocisk kierowany PPZR Pirat oraz używane przez polską armię od kilku lat pociski przeciwlotnicze Piorun.

Sektor prywatny też potrafi

Kielecki MSPO jest dobrą okazją do przekonania się, że polska zbrojeniówka to nie tylko państwowe spółki, ale także prywatne przedsiębiorstwa, które zarówno potrafią zdobywać rodzime zamówienia, jak i całkiem nieźle radzą sobie na rynkach zagranicznych.

Firma Lubawa, której systemy maskowania i kamizelki kuloodporne są wykorzystywane przez zagraniczne, a także rodzime siły zbrojne oraz służby mundurowe, zaprezentuje w Kielcach m.in. zintegrowany wielozakresowy pancerz modułowy IMMA oraz premierowe produkty z zakresu ochrony osobistej. Jakie? – Na razie to tajemnica. To będzie premiera targowa, zapraszamy na nasze stoisko! – podkreśla Krzysztof Płusa, product manager z Lubawy SA.

Dziedziną, w której polskie prywatne firmy zbrojeniowe są szczególnie aktywne jest szerokorozumiana elektronika i teleinformatyka. Na MSPO nie zabraknie więc innowacyjnych rozwiązań z tego zakresu. Firma Transbit pokaże na targach pierwsze nieamerykańskie rozwiązanie teleinformatyczne, które przeszło certyfikację z nowym systemem dowodzenia amerykańską obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową IBCS, czyli radiolinię R-460A. Na MSPO Transbit oraz Teldat wspólnie zaprezentują specjalistyczne wyposażenie z zakresu wsparcia dowodzenia i łączności, które jest propozycją obu firm jako system teleinformatyczny możliwy do zastosowania np. w wozach dowodzenia na bazie KTO Rosomak.

WB Group, która dostarcza polskiej armii m.in. drony rozpoznawcze FlyEye, pokaże podczas MSPO m.in. nowy bezzałogowy system rozpoznawczo-uderzeniowy W2MPIR, czyli wielozadaniowy dron FT-5 w odmianie z silnikami spalinowym, a także wóz opancerzony COMBATMATE.

Na MSPO pojawiają się znane w branży firmy o wieloletnich tradycjach, ale jest także miejsce dla podmiotów walczących dopiero o swoje miejsce na rynku. Jedną z nich jest Thorium Space Technology. Jej przedstawiciele zapowiadają, że technologia Digital Beam Forming – DBF, którą chcą promować na targach, w rewolucyjny sposób zmienia funkcjonalność i możliwości anten macierzowych oraz urządzeń telekomunikacyjnych, i to do niej należy przyszłość.

Polska nauka

MSPO jest miejscem, gdzie efekty swoich prac może zaprezentować nie tylko przemysł, lecz także działający na korzyść krajowego bezpieczeństwa świat nauki. Na targach tradycyjnie mają swoje stoiska m.in. różnego typu wojskowe instytuty naukowo-badawcze, jak Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Wojskowy Instytut Łączności, Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej czy Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej oraz uczelnie wyższe z Wojskową Akademię Techniczną na czele.

Na tegorocznym MSPO Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych pokaże np. projekt BIZON-a, czyli bezzałogowej, autonomicznej platformy pomiarowej do badania nośności nawierzchni lotniskowych, oraz morski ubiór pilota zapewniający przetrwanie członkom załóg wojskowych statków powietrznych, które uległy wypadkowi, katastrofie lub zestrzeleniu.

Koncerny zagraniczne walczą o „Narew” i „Miecznika”

Ponieważ Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach jest trzecią co do wielkości imprezą wystawienniczą branży obronnej w Europie, zagraniczne firmy promują podczas targów wyroby oferowane nie tylko polskiej armii, ale także siłom zbrojnym całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Tym razem jednak należy się spodziewać, że skoncentrują swoją ofertę na dwóch kluczowych programach modernizacyjnych realizowanych przez Siły Zbrojne RP, czyli na programie budowy fregat rakietowych „Miecznik” oraz programie odbudowy systemy obrony powietrznej kraju, który obejmuje systemy krótkiego zasięgu (do 25 km) o kryptonimie „Narew” i średniego zasięgu (około 100 km) o kryptonimie „Wisła”.

Europejski koncern MBDA, który specjalizuje się w różnego typu systematach rakietowych, promować będzie na MSPO rodzinę rakiet przeciwlotniczych CAMM, które mogą być uzbrojeniem zarówno fregat typu Miecznik (jako pociski Sea Ceptor), jak i zestawów Narew. Na targowej ekspozycji zewnętrznej będzie prezentowana wyrzutnia CAMM-ów obsługiwana przez żołnierzy z 7 Grupy Obrony Powietrznej brytyjskich wojsk lądowych.

O Narew zamierza także zawalczyć konsorcjum Kongsberga i Raytheon Technologies, które oferuje w tym zakresie sieciocentryczny system obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu NASAMS Air Defence System. – To rozwiązanie wybrało już 12 państw na świecie –zachęcają przedstawiciele Kongsberga. Ich partnerzy w programie „Narew”, czyli Raytheon Technologies, będą podczas MSPO promować swoje produkty lotnicze, a także system Patriot, zachęcając polski rząd do realizacji zapowiadanej 2 fazy programu „Wisła”, zakładającej zakup sześciu baterii tej broni.

Na programie „Narew” swoją uwagę koncentruje też izraelski koncern zbrojeniowy Rafael Advanced Defense Systems Ltd. Firma ta przedstawi kilka rozwiązań, które mogą być w tym zakresie wykorzystane przez SZRP, w tym pociski rakietowe I-DERBY.

Uwagę zwiedzających MSPO z pewnością przyciągnie, tak jak miało to miejsce dwa lata temu, przygotowana przez koncern Lockheed Martin makieta w skali 1:1 samolotu wielozadaniowego F-35 Lightning II. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku MON podpisało umowę na zakup 32 egzemplarzy tych maszyn za 4,6 mld dolarów. W SZRP mają służyć od 2024 roku jako Harpie.

WIW zaprasza na urodziny

Zwiedzający i wystawcy podczas MSPO 2021 nie mogą nie odwiedzić stoiska Wojskowego Instytutu Wydawniczego. Dla gości przygotowaliśmy nie tylko naszą najnowszą ofertę wydawniczą. Nasza tegoroczna obecność na targach upłynie pod znakiem obchodów stulecia miesięcznika „Polska Zbrojna”. Z tej okazji w środę 8 września, w godzinach od 14.30 do 16.30 dyrektor WIW-u zaprasza na urodzinowy tort! Obecność obowiązkowa :)