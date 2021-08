Prezydent i szef MON o bezpieczeństwie na granicy

W związku z tym rząd zwrócił się do prezydenta z wnioskiem o wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie granicznym w części województw podlaskiego i lubelskiego. – Mojej decyzji proszę się spodziewać w najbliższym czasie – zapowiedział Duda. Zwierzchnik sił zbrojnych dodał, że napięcie na granicy polsko-białoruskiej należy postrzegać w kontekście zbliżających się manewrów wojsk rosyjskich i białoruskich „Zapad ‘21”. Zdaniem ekspertów ruchy wojsk oraz niestabilna sytuacja na granicy mogą potęgować niepokoje społeczne, co wpisuje się w propagandę Kremla i próbę destabilizacji sytuacji w Polsce.

Sytuacja na granicy polsko- białoruskiej, wydarzenia w Afganistanie oraz rosyjsko-białoruskie manewry „Zapad ‘21” – to główne tematy odprawy prezydenta Andrzeja Dudy oraz ministra Mariusza Błaszczaka z wojskowymi dowódcami. Podczas konferencji prasowej zwierzchnik sił zbrojnych i szef MON-u podkreślili konieczność wzmocnienia granicy polsko-białoruskiej.

Minister obrony Mariusz Błaszczak przypomniał, że na granicy polsko-białoruskiej około 2 tys. żołnierzy wspiera codziennie Straż Graniczną. Jednym z ich zadań jest budowa ogrodzenia. – Pierwsze zasieki zostały położone już w lipcu, teraz budowane jest ogrodzenie. Do dziś powstało ono na odcinku 12 kilometrów. Celem ataku hybrydowego jest przełamanie polskiej granicy i doprowadzenie do kryzysu migracyjnego, nie dopuścimy do tego. Dzięki służbie Straży Granicznej i żołnierzy Polska jest bezpieczna – mówił szef MON.

Podczas spotkania z mediami prezydent Duda nawiązał też do zakończonej kilka dni temu akcji ewakuacyjnej z Afganistanu. Razem z ministrem Błaszczakiem podziękował żołnierzom i dyplomatom, którzy brali w niej udział i sprowadzili z Kabulu współpracowników Wojska Polskiego, a także wojsk sojuszniczych. – Nie mam wątpliwości, że dzięki temu pozycja Polski na arenie międzynarodowej została wzmocniona. Dziękuję z całego serca za tak sprawną, odpowiedzialną i bezpiecznie przeprowadzoną akcję – mówił prezydent. Podkreślił też, że szczególne słowa uznania należą się gen. broni Tomaszowi Piotrowskiemu, dowódcy operacyjnemu RSZ, który nadzorował działania. – Panu generałowi kończy się kadencja, ale już dziś zapowiadam, że w porozumieniu z ministrem Błaszczakiem podejmę decyzję o kolejnej kadencji na tym samym stanowisku. Potrzebujemy w tej chwili stabilności i kontynuacji tak efektywnie prowadzonej działalności – podkreślał prezydent.