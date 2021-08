Raki dla 12 Brygady

Samobieżny moździerz 120 mm Rak został zbudowany na podwoziu KTO Rosomak i jest przeznaczony do bezpośredniego wsparcia ogniowego na szczeblu batalionu. Może razić np. punkty obronne czy fortyfikacje, stanowiska dowodzenia i obserwacyjne, ale również pojazdy oddalone nawet o 12 km. W ciągu minuty Rak może wystrzelić nawet 10 pocisków. Osiem moździerzy, a także cztery artyleryjskie wozy dowodzenia, czyli kompanijny moduł ogniowy, otrzymała niedawno 12 Brygada Zmechanizowana , a konkretniej 2 Batalion Piechoty Zmotoryzowanej. W jednostce sprzęt zastąpił moździerze M-98, których do tej pory używali żołnierze.

Żołnierze z 12 Brygady Zmechanizowanej otrzymali nowy sprzęt. Osiem samobieżnych moździerzy Rak, a także cztery artyleryjskie wozy dowodzenia trafiły do 2 Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej. To już trzeci kompanijny moduł ogniowy w jednostce stacjonującej na Pomorzu Zachodnim. – Ten sprzęt sprawił, że oddział wkroczył w XXI wiek – mówi kpt. Błażej Łukaszewski z 12 BZ.

– Nowy sprzęt sprawił, że oddział wkroczył w XXI wiek. Poprawiła się nie tylko jego manewrowość, precyzja rażenia i szybkość, lecz także zwiększył się komfort pracy samych żołnierzy – mówi kpt. Błażej Łukaszewski, oficer prasowy 12 Brygady Zmechanizowanej. Oczywiście zanim żołnierze przesiedli się na Raki, każdy z nich musiał przejść specjalistyczne szkolenie, które zorganizowano na poligonie w Nowej Dębie. Pierwsze ćwiczenia z nową bronią odbędą się we wrześniu. „Ryś ’21” zostanie przeprowadzony na poligonie w Drawsku Pomorskim.

Raki, które wzmocniły 2 Batalion, to nie pierwsze egzemplarze tych nowoczesnych moździerzy, które trafiły do jednostek podległych 12 Brygadzie Zmechanizowanej. Wcześniej, bo w 2017 roku, otrzymali je także żołnierze z 1 Batalionu, a w 2019 roku – 3 Batalionu.

– To już dziewiąty z kolei kompanijny moduł ogniowy Rak wyprodukowany w Hucie Stalowa Wola i dostarczony zgodnie z harmonogramem umowy. Jeszcze w tym roku dostarczymy dziesiąty – mówi Bartłomiej Zając, prezes HSW. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, otrzymają go podhalańczycy. To będą już kolejne Raki również dla 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. W moździerze z HSW zostały wyposażone także 15 oraz 17 Brygada Zmechanizowana. W sumie w Wojsku Polskim służą 74 Raki.

Dostawy Raków odbywają się na podstawie umów, które w 2016 i 2019 roku Inspektorat Uzbrojenia zawarł z Hutą Stalowa Wola. Kolejny kontrakt został zawarty rok temu. Na jego mocy w latach 2022–2024 do jednostek ma trafić pięć kompanijnych modułów ogniowych, czyli 40 egzemplarzy Raków, a także 20 artyleryjskich wozów dowodzenia. Z kolei w maju tego roku Inspektorat i HSW zawarły umowę dotyczącą dostarczenia wojsku 21 artyleryjskich wozów amunicyjnych oraz siedmiu artyleryjskich wozów remontu uzbrojenia. Sprzęt ma trafić do jednostek, które wcześniej zostały wyposażone w Raki. Dostawy zaplanowano na lata 2022–2024.