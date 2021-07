Pancerniacy ruszają na Łotwę

Uroczyste pożegnanie żołnierzy, którzy już wkrótce wyjadą na Łotwę, odbyło się w Braniewie. To właśnie tam stacjonuje 9 Brygada Kawalerii Pancernej , która wyśle na misję najliczniejszą grupę wojskowych.

REKLAMA

– Aktualna sytuacja geopolityczna we wschodniej części Europy, będąca skutkiem wrogich działań ze strony Rosji, spowodowała, że zadaniem Sojuszu Północnoatlantyckiego jest zapewnienie bezpieczeństwa państwom nadbałtyckim. To zadanie jest realizowane między innymi przez polskich żołnierzy – mówił podczas uroczystości płk Grzegorz Barabieda, dowódca 9 Brygady. Przypomniał, że to już dziewiąty raz, kiedy polscy żołnierze jadą na Łotwę, a piąty, kiedy główną siłę kontyngentu stanowią czołgiści z Braniewa. – Wraz z sojusznikami prowadzimy działania odstraszające i obronne. Realizujemy je z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością – zaznaczył. Dowódca zapewnił, że tak samo będzie i tym razem.

Podczas uroczystości głos zabrał także mjr Michał Czarny, który stoi na czele IX zmiany PKW Łotwa. – Melduję, że polski kontyngent wojskowy jest gotowy do przejęcia odpowiedzialności na terenie Republiki Łotewskiej – zapewnił major. – Żołnierze, życzę wam i sobie wytrwałości oraz wielu sukcesów podczas misji! – powiedział.

Na Łotwie działania pancerniaków będą zabezpieczać żołnierze z 1 Brygady Logistycznej. Podczas misji wszyscy będą stacjonowali w Adazi, gdzie mieści się baza Batalionowej Grupy Bojowej NATO. Oprócz przedstawicieli Wojska Polskiego tworzą ją także żołnierze z Albanii, Czech, Czarnogóry, Hiszpanii, Słowacji, Słowenii i Włoch, a na ich czele stoją Kanadyjczycy. Wspólna misja sojuszników potrwa pół roku.

Żołnierze, którzy tworzą IX zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie, swoją gotowość do zadań musieli potwierdzić podczas certyfikacji. Każdy z nich przeszedł również obowiązkowe szczepienie przeciwko COVID-19, a także został poddany testowi na obecność koronawirusa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wojskowi rozpoczną swoją misję w niedzielę. Wówczas przejmą zadania od stacjonujących obecnie na Łotwie zawiszaków z 15 Brygady Zmechanizowanej.

Decyzja o rozlokowaniu międzynarodowych batalionowych grup bojowych na wschodniej i południowej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego zapadła podczas szczytu NATO, który w 2016 roku odbył się w Warszawie. Polska nie tylko gości, lecz również wydziela siły wchodzące w skład międzynarodowych grup batalionowych. Zgodnie z postanowieniami Sojuszu w Bemowie Piskim stacjonują Amerykanie, Brytyjczycy, Rumuni i Chorwaci, natomiast Wojsko Polskie oprócz Łotwy zostało skierowane także do Rumunii. Podobne międzynarodowe batalionowe grupy bojowe zostały ulokowane na Litwie i w Estonii.