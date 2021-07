Kto wyszkoli pilotów Gulfstreamów?

Polska armia szuka firmy, która w latach 2021–2023 zajmie się szkoleniem załóg dwóch samolotów Gulfstream G550, którymi podróżują najważniejsze osoby w państwie. Przetarg w sprawie organizacji szkoleń ogłosiła 1 Baza Lotnictwa Transportowego. Zainteresowani mogą składać wnioski do końca lipca. Szacunkowa wartość umowy to około 8 mln zł.

1 Baza Lotnictwa Transportowego w Warszawie dysponuje dwoma samolotami Gulfstream G550. To maszyny kupione w 2016 roku od amerykańskiego koncernu Gulfstream Aerospace. Samoloty zostały przystosowane do przewozu VIP, a przede wszystkim wyposażone w zaawansowane systemy łączności satelitarnej, system identyfikacji swój-obcy IFF Mark XII A oraz system EVS – Enhanced Vision System, który umożliwia (dzięki kamerze termowizyjnej) lądowanie przy bardzo trudnych warunkach pogodowych. Samoloty G550, które zabierają na pokład maksymalnie 16 pasażerów, są przystosowane do tego, aby pokonać np. trasę Warszawa – Nowy Jork bez międzylądowania. Do obsługi maszyn nazwanych „Książę Józef Poniatowski” oraz „Gen. Kazimierz Pułaski” wyznaczono 6 załóg, czyli dwunastu pilotów.

Pod koniec czerwca 1 Baza Lotnictwa Transportowego ogłosiła, że szuka firmy, która w latach 2021–2023 zajmie się dodatkowym szkoleniem – teoretycznym i symulatorowym – pilotów polskich Gulfstreamów. Szacunkowa wartość umowy to 8 mln zł. Firmy zainteresowane przeprowadzeniem szkolenia mogą składać oferty do końca lipca 2021 roku. To drugi przetarg w tej sprawie ogłoszony przez wojsko w tym roku. Poprzednie postępowanie, z kwietnia, zostało unieważnione na początku czerwca. To dlatego, że jedyna poprawnie złożona oferta przekraczała przeznaczony na ten cel budżet.