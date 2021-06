Zmiany w Dowództwie Garnizonu Warszawa

Nowe wyzwania

Od 1 sierpnia, decyzją ministra obrony Mariusza Błaszczaka, gen. Głąb obejmie stanowisko zastępcy Szefa Sztabu ds. Zarządzania Zasobami w Sojuszniczym Dowództwie Transformacyjnym (HQ SACT) w Norfolk. Natomiast w DGW zastąpi go płk Tomasz Dominikowski, zastępca dowódcy Garnizonu Warszawa, który od 1 lipca będzie pełnił czasowo obowiązki dowódcy. – Gratuluję wyznaczenia na nowe stanowisko w strukturze NATO, w instytucji, która odgrywa istotną rolę w przygotowaniu Sojuszu do współczesnych wyzwań – napisał prezydent Andrzej Duda w liście do generała. Zwierzchnik Sił Zbrojnych dodał, że jest przekonany, iż dotychczasowe doświadczenie zdobyte przez gen. Głąba pozwoli mu wnieść duży wkład w działanie Dowództwa w Norfolk. – Dziękuję też za ostatnie pięć lat profesjonalizmu i zaangażowania, dzięki którym DGW jest wizytówką polskiego wojska – dodał Duda.

Za doskonałe kierowanie DGW dziękował gen. Głąbowi w liście także minister Błaszczak. Szef MON-u wyraził uznanie dla wiedzy i zdolności organizacyjnych, jakimi generał wykazał się podczas ostatnich lat. – Jestem przekonany, że nowy etap służby będzie równie owocny jak poprzedni – dodał minister. Z kolei obecny na uroczystości wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz uzupełnił, że już czeka na powrót gen. Głąba do Polski i służby na kolejnym stanowisku w naszej armii.

W imieniu Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz weteranów walk o niepodległość Polski, z dowódcą DGW pożegnał się także Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu. – Dziękuję za lata świetnej współpracy, zawsze mogliśmy liczyć na Pana i Pańskich żołnierzy, a jako dowódca DGW dbał Pan o to, aby polska historia i tradycja wojskowości były mocno obecne w polskim społeczeństwie – podkreślał Kasprzyk.

Uroczystości uświetniła zmiana posterunku honorowego przy Grobie Nieznanego Żołnierza, złożenie wieńca przez gen. Głąba i jego następcę oraz defilada pododdziałów reprezentacyjnych i pocztów sztandarowych jednostek podległych DGW.

Droga w armii

Gen. dyw. Robert Głąb urodził się 30 września 1965 roku w Olkuszu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył też m.in. kurs taktyczno-operacyjny w Akademii Obrony Narodowej, specjalistyczne kursy wojskowe w szkołach NATO w Oberammergau (RFN) i Rydze (Łotwa) oraz Studia Operacyjno-Strategiczne w Akademii Połączonych Dowództw i Sztabów w Shrivenham w Wielkiej Brytanii.

Zawodową służbę wojskową gen. Głąb rozpoczął w 1988 roku w 3 Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej Kraju. Przeszedł tam całą drogę wojskową od dowódcy plutonu, przez dowódcę dywizjonu rakietowego, aż po szefa sztabu brygady. W 2009 roku rozpoczął służbę w Dowództwie Sił Powietrznych jako starszy specjalista, a następnie szef Sekretariatu Dowództwa.

Od 2012 roku służył w strukturach NATO w Ramstein (RFN) jako szef Zarządu Szkolenia w Dowództwie Komponentu Sił Powietrznych NATO (HQ AIRCOM). Trzy lata później, po powrocie do kraju, kontynuował służbę w Zarządzie Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Od 7 marca 2016 roku dowodził Garnizonem Warszawa.

Płk Tomasz Dominikowski jest zastępcą dowódcy Garnizonu Warszawa. Służył w DGW jako szef Pionu Szkolenia, dowodził także jednostkami podległymi DGW: 10 Warszawskim Pułkiem Samochodowym, Wojskowym Ośrodkiem Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo oraz Batalionem Reprezentacyjnym WP.

Sojusznicze Dowództwo Transformacyjne (HQ SACT) w Norfolk to jedno z dwóch dowództw strategicznych NATO zajmujące się transformacją zdolności wojskowych Sojuszu do nowych wymagań geopolitycznych. Ma za zadanie testować i wdrażać nowe doktryny strategiczne, kontrolować zdolności i możliwości wojsk NATO oraz prowadzić szkolenia i ćwiczenia. W Polsce Dowództwo nadzoruje Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy.

Dowództwo Garnizonu Warszawa jest odpowiedzialne za udział wojskowej asysty honorowej w uroczystościach państwowych, wojskowych i patriotyczno-religijnych organizowanych w kraju i za granicą. Przygotowuje też środki zapewniające sprawne funkcjonowanie na szczeblu centralnym wojskowych systemów dowodzenia i łączności. Dowództwo zajmuje się także zaopatrywaniem logistycznym i fizyczną ochroną instytucji MON.

W skład DGW wchodzą jednostki wojskowe o różnych specjalnościach, m.in. Pułk Reprezentacyjny WP ze Szwadronem Kawalerii i Orkiestrą Reprezentacyjną WP, wszystkie orkiestry wojskowe, a także jednostki dowodzenia, łączności oraz ochrony obiektów.