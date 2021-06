Ponad 6 mln zł w konkursie „Strzelnica w powiecie”

– Staraliśmy się docierać do samorządowców w każdy możliwy sposób, wyjaśniać procedury, organizując spotkania online. Duże wsparcie otrzymaliśmy od grupy najbardziej zainteresowanej, czyli od dyrektorów i koordynatorów szkół prowadzących klasy wojskowe. Dla nich bowiem powiaty to organy prowadzące. Ten wysiłek włożony w informowanie o konkursie zaowocował dużym zainteresowaniem – mówi ppłk Waldemar Krzyżanowski, szef Wydziału Komunikacji Biura do spraw Programu „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” . Ostatecznie do MON-u wpłynęło 61 ofert, w tym 56 dotyczyło budowy strzelnicy wirtualnej.

Dwa nowe konkursy w ramach programu „Strzelnica w powiecie” Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło w marcu. Były one adresowane do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego, które zagwarantują sfinansowanie 20% kosztów inwestycji. W odróżnieniu od wcześniejszych edycji konkursu, które zakładały możliwość dotacji dla obiektów budowanych w terenie, tym razem samorządy mogły wnioskować o dofinansowanie budowy strzelnic pneumatycznych oraz wirtualnych. Mniej kosztowne w przygotowaniu warianty takich obiektów miały zachęcić do udziału w konkursie samorządy, które nie mają zbyt dużych funduszy na ten cel. Wnioski można było składać do 20 maja.

Atrakcyjność szkolenia

Nadesłane wnioski oceniała komisja konkursowa. Do otrzymania dotacji zakwalifikowała 47 wnioskodawców. 45 z nich to samorządy, które ubiegają się o utworzenie strzelnicy wirtualnej. Z MON-u dostaną na ten cel w sumie nieco ponad 5 mln 967 tys. zł. Na maksymalne dofinansowanie (150 tys. zł) mogą liczyć powiaty: konecki, krakowski, karkonoski, szczecinecki, drawski, sulęciński, przasnyski, prudnicki, nakielski oraz Skarżysko-Kamienna. Wirtualna strzelnica powstanie też w powiecie średzkim (dotacja 120 tys. zł). Tu pomysł jej utworzenia był wspólną inicjatywą Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej i powiatu, który jest organem prowadzącym placówki. Najniższa dotacja wyniesie 110 tys. 600 zł i otrzyma ją powiat sokólski.

– Obecnie jeździmy z młodzieżą na strzelnice komercyjne poza powiat, np. do Wrześni czy Śremu, a to pewne utrudnienie oraz spore koszty. Chcemy inwestować w rozwój młodzieży, stąd pomysł, by złożyć wniosek w konkursie – przyznaje Marek Idaszek, koordynator klas wojskowych. Dodaje, że nowo powstała strzelnica będzie dużym udogodnieniem, uatrakcyjni też szkolenie młodzieży. – Choć będzie jedynie wirtualna i nie zastąpi szkolenia na prawdziwym obiekcie bojowym, to na pewno pozwoli uczniom wyrabiać prawidłowe nawyki strzeleckie – dodaje pedagog.

Wirtualne strzelnice muszą spełniać wymagania stawiane przez resort obrony narodowej. Działające w rzeczywistości VR, mają umożliwić strzelanie co najmniej czterem osobom jednocześnie. Szkolący się muszą mieć zapewnione bezprzewodowe, laserowe symulatory (repliki) broni: czterech karabinków i czterech pistoletów, z m.in. funkcją wyzwalania strzału, a także możliwość udziału w statycznych i dynamicznych treningach, w tym strzelaniach na celność i skupienie.

Wsparcie w szkoleniu młodzieży

W drugim z konkursów, na utworzenie strzelnicy pneumatycznej, oferty złożyło pięć podmiotów. Ostatecznie dofinansowanie otrzymają dwa z nich, powiaty myszkowski (160 tys.) oraz wysokomazowiecki (195 360 zł ). Pieniądze z MON-u samorządy będą mogły przeznaczyć na adaptacje pomieszczeń oraz pierwsze wyposażenie strzelnicy. Obiekty tego typu mają umożliwić wykonywanie strzelań co najmniej pięciu osobom jednocześnie, na odległość minimum 10 m, z broni pneumatycznej długiej i krótkiej.

Warto zaznaczyć, że bez względu na to, jakiego rodzaju obiekt planuje utworzyć dany samorząd, będzie on zobowiązany do bezpłatnego udostępniania strzelnicy np. uczniom szkół, które we współpracy z MON-em prowadzą klasy wojskowe, a także członkom organizacji wykonujących działalność na rzecz obronności państwa. – W szkołach i organizacjach proobronnych jest około 20 tys. potencjalnych kandydatów na żołnierzy. Naszą ambicją jest zatem to, aby strzelnice były szeroko dostępne nie tylko dla zawodowej armii, ale również dla tych, którzy myślą o wstąpieniu w szeregi wojska. Możliwość korzystania ze strzelnic 100- czy 200-metrowych, a także video i pneumatycznych, jakie powstaną, to uatrakcyjnienie zajęć naszych przyszłych żołnierzy lub potencjału rezerw – przyznaje gen. bryg. Artur Dębczak, dyrektor Biura.

Kolejna edycja konkursu została zaplanowana na przyszły rok.

Celem konkursu resortu obrony narodowej „Strzelnica w powiecie” jest rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce, szkolenie młodzieży, a także odbudowa umiejętności strzeleckich w społeczeństwie.