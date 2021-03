Gdynia: nowe holowniki w komplecie

Do tego dochodzą jeszcze dwie wciągarki, sprzęt do podejmowania z wody ćwiczebnych torped oraz dwie armatki gaśnicze o zasięgu 120 metrów. Holownik został również przystosowany do neutralizowania unoszących się na morzu zanieczyszczeń. Jeśli zajdzie potrzeba, załoga rozstawia 300-metrową pneumatyczną zaporę odgradzającą nieczystości, a następnie wpuszcza do wody skimmer, który poprzez rurę tłoczy niebezpieczne substancje do specjalnego zbiornika. Jednostka pomieści na pokładzie ładunek czterech ton albo 50 osób. Z kolei tak zwany uciąg na palu, czyli siła, z jaką holownik może działać przy wyłączonych silnikach na zerowej prędkości, został obliczony na 35 ton. „Leszko” rozwija prędkość do 12 węzłów, zaś jego załoga liczy dziesięć osób.

„Leszko” ma 30 metrów długości, a jego wyporność wynosi 490 ton. Napęd zapewniają mu dwa silniki o mocy prawie 1200 kW oraz para pędników azymutalnych. Dzięki nim jednostka zyskuje na manewrowości. Może wykonać zwrot niemalże w miejscu, płynąć bokiem, po ukosie, a także utrzymać określoną pozycję bez rzucania kotwicy. – Dla nas to technologiczny skok. Holowniki starszego typu nie miały takich możliwości. Jest to szczególnie istotne podczas manewrowania w porcie, kiedy trzeba asystować okrętom, dopchnąć je podczas cumowania czy przeprowadzić przez newralgiczne rejony podczas wychodzenia na morze – podkreśla por. mar. Michał Klekot, dowódca H-3.

3 Flotylla Okrętów ma już komplet holowników projektu B860. Dziś rano do służby został wprowadzony ostatni z nich – H-3 „Leszko”. To jednostka grupowa, którą w odróżnieniu od pozostałych dowodzi oficer. Będzie on koordynował działania wszystkich jednostek pomocniczych wchodzących w skład flotylli.

Jest on ostatnim z holowników projektu B860, które zbudowano z myślą o 3 Flotylli Okrętów. Konstrukcyjnie nie różni się od dwóch pozostałych, a jednak to jednostka szczególna. Choćby dlatego, że dowodzi nią nie podoficer, lecz oficer w stopniu porucznika. Będzie on kierował poczynaniami wszystkich jednostek pomocniczych wchodzących w skład gdyńskiej flotylli. – W sumie jest ich dziesięć. Obok trzech holowników projektu B860, mamy po trzy starsze holowniki i kutry oraz motorówkę cumowniczą – wyjaśnia por. mar. Klekot. Od nabrzeża odbijają właściwie każdego dnia. Wczoraj na przykład trzy gdyńskie holowniki (jeden nowy oraz dwa starszego typu) wraz z motorówką przeprowadzały do stoczni zabytkowy niszczyciel ORP „Błyskawica”. – Stopniowo poznajemy nowe jednostki, uczymy się ich możliwości. Moją załogę jeszcze w maju czeka zadanie programowe O1, które potwierdzi naszą gotowość do działania. Przed wakacjami powinniśmy zaliczyć O2, a tym samym poświadczyć, że jesteśmy w stanie samodzielnie wykonywać zadania na morzu – zapowiada oficer.

Holowniki B860 zostały zbudowane w gdańskiej stoczni Remontowa Shipbuilding. Do tej pory do służby w marynarce wojennej trafiło ich pięć – trzy do Gdyni, dwa do Świnoujścia, do 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. – Docelowo też będziemy mieli trzy tego typu jednostki. Budowa ostatniej trwa. W myśl zapowiedzi stoczniowców, powinna do nas trafić jeszcze w tym roku – informuje kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8 FOW.