Awanse generalskie w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Do stopnia generała dywizji zostali awansowani: gen. bryg. Dariusz Pluta, zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i gen. bryg. Piotr Trytek, dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. Prezydent przypomniał, że obaj oficerowie swoją pierwszą generalską gwiazdkę odebrali właśnie z jego rąk w 2018 roku. – Ten czas nie tylko pokazał słuszność tamtej nominacji, ale także to, że zasłużyliście na powierzenie wam jeszcze większej odpowiedzialności – mówił prezydent.

W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste wręczenie aktów mianowania dla sześciu oficerów . To pierwsze w tym roku nominacje generalskie. Podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda podkreślał, że awans generalski to jeden z najważniejszych momentów w karierze oficera. – Poza wielką radością, poza wstąpieniem do elitarnego korpusu generalicji Rzeczypospolitej, awans to przede wszystkim wyzwanie i wyznaczenie żołnierza do jeszcze poważniejszych zadań, do jeszcze większej odpowiedzialności, do tego, by w jeszcze większym stopniu hasło „ku chwale ojczyzny” było dla niego wyznacznikiem wszystkiego, co robi w swoim życiu – mówił Andrzej Duda. Akty mianowania na wyższe stopnie otrzymało – na wniosek ministra obrony Mariusza Błaszczaka – sześciu oficerów.

Niech hasło „ku chwale Ojczyzny” będzie dla was wyznacznikiem wszystkiego, co robicie w życiu. Jesteście panowie kwiatem korpusu oficerskiego Rzeczypospolitej. Za waszą dotychczasową służbę bardzo dziękuję i proszę o więcej – mówił prezydent Andrzej Duda, zwierzchnik Sił Zbrojnych RP, podczas uroczystości wręczenia nominacji generalskich.

Z kolei awans na pierwszy stopień generalski – generała brygady – otrzymali: płk Krzysztof Kociuba, radca-koordynator w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni; płk Tomasz Kowalik, szef Pionu Wsparcia – zastępca szefa sztabu ds. wsparcia Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych; płk Dariusz Mendrala, dyrektor Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i płk Marek Wawrzyniak, szef Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

– Jesteście kwiatem korpusu oficerskiego RP. Jesteście doskonale przygotowani do wykonywania najtrudniejszych zadań, doświadczeni we współpracy z naszymi sojusznikami, ale też tymi, którzy prowadzą innych na ścieżce żołnierskiego rzemiosła. Proszę, byście to robili z jak największym sercem – mówił Andrzej Duda, zwracając się do oficerów.

Prezydent podkreślił, że nominacja odbywa się w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 1 marca, kiedy to upamiętniamy tych, „którzy w beznadziejnej sytuacji nie złożyli broni i do końca byli wierni żołnierskiej przysiędze”. – Ten dzień jest tak ważny, bo pokazuje, co to znaczy prawdziwe, żołnierskie oddanie Polsce, co to znaczy niezłomnie i do samego końca służyć Polsce. Jestem przekonany, że tacy właśnie żołnierze przede mną stoją – mówił zwierzchnik Sił Zbrojnych RP.

Prezydent Duda podkreślił też rolę oficerów w procesie odbudowywania potencjału polskiej armii, budowania wojska nowoczesnego, bardzo dobrze wyposażonego i świetnie wyszkolonego. – Przed nami w tym względzie wciąż duże wyzwania. Chcemy, by polski żołnierz mógł w jak najbardziej bezpieczny sposób stać na straży bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, wspierać naszych sojuszników w budowaniu bezpieczeństwa całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, a jak trzeba, to i całego świata. Panowie, jesteście dobrymi dowódcami, ale też ekspertami, którzy potrafią zadbać o to, by polska armia miała odpowiednie wyposażenie – mówił Duda. W tym kontekście prezydent wspomniał o zadaniach, jakie w ostatnich latach realizowali oficerowie, a które były związane z m.in. zawarciem porozumień ze Stanami Zjednoczonymi czy przygotowaniem procedur na zakup bojowych samolotów myśliwskich F-35.

Z rąk ministra Błaszczaka oficerowie odebrali buzdygany honorowe i pierścienie generalskie.

Nominowani na stopień generała dywizji:

Gen. bryg. dr Dariusz Pluta to absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Radomskiej, Akademii Sztuki Wojennej, a także Naval Command College w Stanach Zjednoczonych. Służył m.in. w Wojskowym Ośrodku Szkolno-Badawczym Służby MPS w Puławach, Wojskowym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Służby MPS w Warszawie, a także w Departamencie Rozwoju i Wdrożeń oraz w Departamencie Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej. Był dowódcą 1 Brygady Logistycznej, szefem Inspektoratu Uzbrojenia, służył także w Dowództwie Generalnym i na różnych stanowiskach w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Od sierpnia 2020 roku jest zastępcą szefa SGWP.

Gen. bryg. Piotr Trytek jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Pierwsze stanowisko jako podporucznik objął w 6 Pułku Zmechanizowanym w Wałczu, służył też w 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Stargardzie i w 2 Brygadzie Zmechanizowanej. Był też szefem Oddziału Planowania Użycia Sił Zbrojnych oraz zastępcą szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych w Sztabie Generalnym WP. Dowodził również 12 Brygadą Zmechanizowaną w Szczecinie. Dwukrotnie służył na misjach w Iraku i Afganistanie. Obecnie jest dowódcą 11 Dywizji Kawalerii Pancernej.

Nominowani na stopień generała brygady:

Płk Krzysztof Kociuba to absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, ukończył także studia w Akademii Rolniczo-Technicznej, w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, a także na Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie. Służbę wojskową rozpoczął w 2 Brygadzie Łączności, służył także w Brygadzie Wsparcia Dowodzenia, Dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie, Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych i w dowództwie 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia. Jest weteranem misji w Bośni i Hercegowinie oraz Afganistanie. Od 2021 roku jest radcą-koordynatorem w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Płk Tomasz Kowalik zdobywał wykształcenie w Wyższej Szkole Oficerskiej w Toruniu, Akademii Sił Lądowych USA, na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie uzyskał stopień doktora. W 1993 roku rozpoczął służbę w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej. Służył także na różnych stanowiskach w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego i w Ministerstwie Obrony Narodowej. Był m.in. dyrektorem Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON. Od 1 stycznia 2020 roku jest szefem Pionu Wsparcia zastępcy szefa sztabu w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Płk Dariusz Mendrala ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Służb Kwatermistrzowskich, a także Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. Jest również absolwentem studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej, Uniwersytecie Warszawskim oraz na Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie. Ukończył także trzymiesięczny Międzynarodowy Kurs Zarządzania Zasobami Obronnymi, zorganizowany przez Podyplomową Szkołę Marynarki Wojennej USA w Monterey. Służył w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, a także na różnych stanowiskach w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO w Brukseli, był też zastępcą dyrektora Departamentu Budżetowego MON. Od grudnia 2018 roku jest członkiem zespołu biorącego udział w negocjacjach z USA, dotyczących stworzenia ram prawnych i logistyczno-finansowych dla wzmocnionej obecności wojsk amerykańskich na terytorium RP, a od stycznia 2021 roku – dyrektorem Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Płk Marek Wawrzyniak to absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej oraz studiów podyplomowych w Akademii Sztuki Wojennej. Pierwsze stanowisko służbowe pełnił w 17 Batalionie Saperów, później na różnych stanowiskach służył w Pułku Drogowo-Mostowym. Dowodził także 3 Batalionem Drogowo-Mostowym, był także dowódcą 2 Pułku Inżynieryjnego. Jest weteranem misji wojskowych w Iraku i Libanie. Od 2017 roku jest szefem Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.