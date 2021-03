Krwiodawcy w mundurach znów w akcji

Żołnierze po raz kolejny jednoczą siły, aby wesprzeć centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. A wszystko za sprawą akcji „SpoKREWnieni służbą”, którą zainaugurował minister obrony Mariusz Błaszczak. Pierwsza zbiórka odbyła się dziś rano przed siedzibą resortu obrony. W kolejce do oddawania krwi ustawili się m.in. terytorialsi i podchorążowie WAT-u.

Akcja „SpoKREWnieni służbą”, która ma zachęcać żołnierzy Wojska Polskiego do honorowego oddawania krwi rozpoczęła się symbolicznie, bo 1 marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. – Postawa niezłomnych jest wzorem do naśladowania dla obecnych żołnierzy Wojska Polskiego – mówił minister obrony Mariusz Błaszczak, który zainaugurował wydarzenie. Szef MON-u przypomniał także, że to już czwarta edycja „SpoKREWnionych”. W 2019 roku, w ramach tej inicjatywy żołnierze oddali łącznie ponad 5,5 tys. litrów krwi, a w 2020 roku, kiedy centra krwiodawstwa z powodu pandemii mierzyły się z wyjątkowo trudną sytuacją – aż 12 660 litrów. Ponad 300 żołnierzy, którzy pokonali koronawirusa zdecydowało się także na oddanie osocza. – Żołnierze Wojska Polskiego stoją na straży Rzeczypospolitej Polskiej, ale też są zawsze gotowi do tego, żeby nieść pomoc potrzebującym – zaznaczył minister.