Większe uprawnienia dla wojskowych ratowników medycznych

Wzorem cywilnej służby zdrowia, wojskowi ratownicy medyczni zyskają uprawnienia do samodzielnego pobierania wymazów oraz wykonywania testów antygenowych na obecność koronawirusa. Oznacza to skrócenie procedury związanej z wydaniem zlecenia przez lekarza. Nowe przepisy dotyczą ok. 2 tys. ratowników medycznych w mundurach.

Wojskowi ratownicy medyczni od wybuchu epidemii są zaangażowani w działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wspierając publiczną służbę zdrowia pomagają m.in. w transporcie chorych, opiece nad pacjentami niesamodzielnymi. Wspierają także cywilnych medyków pobierając wymazy oraz wykonując testy na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Te dwa ostatnie zadania w 2020 roku mogli wykonywać jedynie na zlecenie lekarza. Jednak wkrótce to się zmieni. MON wprowadza bowiem rozwiązania analogiczne do tych, które niedawno wprowadził minister zdrowia. Obowiązujące od 28 listopada 2020 roku rozporządzenie MZ poszerzyło uprawnienia cywilnych ratowników medycznych i obecnie mają prawo, by samodzielnie decydować o konieczności pobrania wymazu i przeprowadzenia testu na obecność przeciwciał. To ważne, bo jeżdżąc na co dzień w karetkach, muszą mieć możliwość szybkiej diagnostyki pacjentów, jeszcze na etapie przedszpitalnym.