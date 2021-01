(Nie)olimpijski sezon udany dla żołnierzy

Sportowy rok 2020 rozpoczął się, jak wiele poprzednich: zakończenie Turnieju Czterech Skoczni, Bal Mistrzów Sportu i ogłoszenie wyników kolejnego Plebiscytu na Najlepszego Sportowca Polski . Potem tradycyjnie jako pierwsi o medale mistrzostw kraju walczyli kolarze przełajowi. Pierwszy tytuł mistrzowski w ubiegłym roku zdobył żołnierz – mistrzem Polski, po raz ósmy z rzędu, został szer. rez. Marek Konwa. W sportach zimowych rozgrywano zawody o Puchar Świata, mistrzostwa Europy i świata. Natomiast sportowcy uprawiający letnie dyscypliny „ładowali akumulatory” na zimowych zgrupowaniach. Ci najlepsi przygotowywali się do startu na igrzyskach olimpijskich w Tokio lub do rywalizacji o przepustki do Japonii na zawodach kwalifikacyjnych.

REKLAMA

Spokojne dwa miesiące

W styczniu, jak zawsze, trwały rozgrywki ligowe w sportach halowych. Odbywały się też ważne imprezy rozgrywane pod dachem. Ot choćby turniej szpadzistów w niemieckim Heidenheim, zaliczany do klasyfikacji o Puchar Świata, w którym trzecie miejsce wywalczył st. szer. Radosław Zawrotniak. Z kolei w Miami w regatach Pucharu Świata znakomicie zainaugurowały nowy sezon mar. Agnieszka Skrzypulec i mar. Jolanta Ogar – polska załoga startująca w klasie 470 zajęła trzecie miejsce.

Luty bardzo dobrze rozpoczął się dla szer. Konrada Bukowieckiego, który na mityngu w Ostrawie pchnął kulę na odległość 21,88 m – tym wynikiem objął prowadzenie na światowych listach. W Rzymie świetnie spisał się w mistrzostwach Europy w zapasach w stylu wolnym szer. Robert Baran – zapaśnik z poznańskiego Wojskowego Zespołu Sportowego wywalczył tytuł wicemistrzowski. Z kolei w Madrycie, gdzie zakończył się cykl imprez halowych nawiązujący do lekkoatletycznej Diamentowej Ligi, bieg na 400 m wygrała szer. Justyna Święty-Ersetic. Lekkoatletka z wrocławskiego WZS przypieczętowała tym zwycięstwem triumf w pierwszej edycji World Athletics Indoor Tour.



Sportowcy specjalizujący się w strzelaniach z broni pneumatycznej walczyli o medale w Hali Stulecia we Wrocławiu. Fot. DGRSZ

Na przełomie lutego i marca reprezentanci Wojska Polskiego walczyli o medale na strzeleckich mistrzostwach Europy, zawodach o Puchar Świata w judo i halowych mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce. Strzelcy zdobyli we Wrocławiu pięć medali, a jedyny złoty szer. Aleksandra Szutko w konkurencji karabinu pneumatycznego w kategorii juniorek. Z kolei judocy z reprezentacji WP wywalczyli w warszawskiej Arenie Ursynów dwa złote medale – mar. Karolina Pieńkowska i szer. rez. Damian Stępień. Natomiast w czempionacie lekkoatletów żołnierze zdobyli 16 krążków: osiem złotych, sześć srebrnych i dwa brązowe. Najwięcej medali wywalczyła szer. Justyna Święty-Ersetic, która aż trzy razy stała na najwyższym stopniu podium. Była najlepsza w biegach na 200 i 400 m oraz w sztafecie 4x400 m.

Igrzyska odwołane, sport zamrożony

27 lutego w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się gala podsumowująca działalność wojskowych zespołów sportowych w 2019 roku. Podczas niej wyróżniono sportowców, którzy przyczynili się do zajęcia przez Polskę piątej pozycji w klasyfikacji medalowej VII Światowych Wojskowych Igrzysk Sportowych w Wuhan. Na gali wiele mówiono o tym chińskim mieście – niestety, nie tylko w związku ze sportem, ale i z rozszerzającą się epidemią koronawirusa. Jeszcze wtedy nikt nie wiedział, że zaplanowana na dwa tygodnie później Gala Sportu Wojskowego zostanie odwołana z powodu obostrzeń związanych z walką z COVID-19. 22 marca z kolei Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął ostateczną decyzję o przełożeniu terminu igrzysk w Tokio – ustalono, że mają się odbyć po 2020 roku, ale nie później niż latem 2021 roku.

W ramach walki z COVID-19 rządy większości państw wprowadziły w życie wiele ograniczeń dla obywateli. Restrykcje rzecz jasna nie ominęły świata sportu. Organizatorzy licznych imprez zmuszeni byli odwołać je lub zmienić ich termin. Międzynarodowa Rada Sportu Wojskowego (CISM) odwołała na przykład wszystkie wojskowe mistrzostwa świata i inne zawody zaplanowane na 2020 rok.

Sportowcy z konieczności musieli trenować w domach, a niektórzy z nich uczyli tego innych w sieci. 28 kwietnia ruszyła akcja „Wojskowa forma online – Ćwicz z nami!”, podczas której do wspólnych ćwiczeń zachęcali utytułowani sportowcy-żołnierze. Organizatorzy akcji – Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Oddziałem Wychowania Fizycznego i Sportu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – spotkali się z dużym zainteresowaniem osób chętnych do wspólnych treningów z mistrzami sportu wojskowego. Dlatego wydłużyli ją do 25 czerwca. W sumie treningi online poprowadziło 18 sportowców, m.in. kpr. Marcin Lewandowski, kpr. Oktawia Nowacka, szer. Sofia Ennaoui i szer. Justyna Święty-Ersetic.

Przywracanie normalności

Z czasem sytuacja epidemiczna unormowała się na tyle, że w Polsce otwarto obiekty sportowe. Sportowcy wrócili na stadiony, do hal i na zgrupowania. W ramach odmrażania polskiego sportu zaczęto również organizować pierwsze imprezy. Biegacze czy kolarze nie musieli już startować w wirtualnych zawodach. Działacze z poszczególnych związków sportowych starali się, aby odbyły się krajowe mistrzostwa czy zawody rangi Pucharu Polski. Polscy sportowcy zaczęli też wyjeżdżać na imprezy zagraniczne. Jednak rzadko były organizowane mistrzostwa świata, częściej zawody o Puchar Świata czy mistrzostwa Europy.

St. szer. Mateusz Polaczyk z bydgoskiego WZS był trzeci w Pradze w europejskim czempionacie kajakarzy górskich. Tę samą lokatę zajęli st. szer. Michał Szpakowski i szer. rez. Marcin Brzeziński na mistrzostwach wioślarzy w Poznaniu – brąz zdobyli w finale wyścigu czwórek bez sternika. Z kolei w Belgradzie miały się odbyć mistrzostwa świata w zapasach. Jednak po rezygnacji z udziału w nich kilku reprezentacji zmieniono rangę imprezy na Puchar Świata. Nasi żołnierze rywalizujący w stylu wolnym wywalczyli w Serbii trzy medale: srebrne – szer. Roksana Zasina i szer. Robert Baran, a brązowy – st. szer. Katarzyna Krawczyk.



Szer. Joanna Linkiewicz podczas walki o złoto w biegu na 400 m przez płotki. Fot. Wojskowy Zespół Sportowy we Wrocławiu

Natomiast na krajowym podwórku żołnierze zdominowali rywalizację w kilku dyscyplinach sportu, m.in. w lekkoatletyce. W mistrzostwach w tej dyscyplinie rozegranych na stadionie we Włocławku wywalczyli 12 złotych medali, siedem srebrnych i pięć brązowych. Z kolei w Karpaczu, w mistrzostwach w biegu na 10 tys. m, z sześciu możliwych do zdobycia krążków wywalczyli pięć. Wreszcie reprezentanci WP zdobyli sześć złotych medali, dwa srebrne i brązowy na czempionacie w biegach przełajowych – jeden z mistrzowskich tytułów trafił do kpr. Marcina Lewandowskiego. Natomiast w mistrzostwach w maratonie wszystkie miejsca na podium zajęły żołnierki. Złoto zdobyła mar. Aleksandra Lisowska, srebro szer. Aleksandra Brzezińska, a brąz szer. Anna Bańkowska. W rywalizacji mężczyzn drugi był st. szer. Adam Nowicki, a trzeci st. szer. Kamil Karbowiak. Żołnierze zdobyli też cztery z sześciu medali w czempionacie w biegu na 10 km: złoto trafiło do Lisowskiej i Karbowiaka, a brąz do Brzezińskiej i st. kpr. Arkadiusza Gardzielewskiego.

Znakomity rok mieli również reprezentanci WP w biegach na orientację, którzy sporadycznie pozwalali wejść na podium mistrzostw kraju zawodnikom spoza wojska. W czempionatach w siedmiu różnych konkurencjach wszystkie tytuły mistrzowskie zdobyli st. szer. Aleksandra Hornik i st. szer. Michał Olejnik (oboje z poznańskiego WZS). Żołnierze zdominowali m.in. mistrzostwa w klasycznym i sztafetowym biegu na orientację. W rywalizacji indywidualnej wywalczyli w nich wszystkie miejsca na podium. Natomiast w konkurencji żeńskich sztafet zawodniczki zdobyły złoty medal i brązowy, wśród mężczyzn zaś żołnierze byli w składzie mistrzowskiej i wicemistrzowskiej ekipy. Z kolei w biegu nocnym i średniodystansowym żołnierze wywalczyli 11 z 12 możliwych do zdobycia medali.

Pokaźny worek medali wywieźli z Olsztyna pływacy. W jedynych rozegranych mistrzostwach kraju – na krótkim basenie – wywalczyli 56 krążków. Wygrali w nich ponad połowę finałowych wyścigów. Zdobyli 26 złotych medali, 16 srebrnych i 14 brązowych. Najczęściej spośród wojskowych – pięć razy – na najwyższym stopniu podium stawała szer. Dominika Sztandera z wrocławskiego WZS.

Osiem medali mniej od pływaków wywalczyli we Wrocławiu strzelcy. Najwięcej – siedem, w tym pięć złotych – udało się zdobyć szer. Oskarowi Miliwkowi z bydgoskiego WZS. Drugą gwiazdą strzeleckich mistrzostw była jego koleżanka z zespołu st. szer. Klaudia Breś, która wywalczyła dwa tytuły mistrzowskie oraz dwa srebrne medale i brązowy. Po raz czwarty z rzędu wygrała rywalizację w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego, a drugie złoto zdobyła z Miliwkiem w mikstach.

Judocy w krajowym czempionacie wywalczyli natomiast 13 krążków: pięć złotych, dwa srebrne i sześć brązowych. W rywalizacji indywidualnej tytuły mistrzowskie zdobyli: mar. Eliza Wróblewska, szer. Damian Stępień, szer. Piotr Kuczera i szer. rez. Wiktor Mrówczyński. Z kolei w mistrzostwach Polski w szermierce żołnierze wywalczyli trzy złote medale, siedem srebrnych i trzy brązowe. W rywalizacji indywidualnej tytuł mistrzowski zdobyła w szabli szer. Małgorzata Kozaczuk.

Wreszcie dziewięć złotych medali oraz po dwa srebrne i brązowe wywalczyli reprezentanci WP na mistrzostwach Polski w boksie. Tytuły mistrzowskie zdobyli: szer. Sandra Drabik, szer. Agata Kaczmarska, szer. Sandra Kruk, szer. Jakub Słomiński, szer. rez. Daniel Adamiec, szer. rez. Damian Durkacz, szer. rez. Bartosz Gołębiewski i szer. rez. Jarosław Iwanow. W innych sportach walki – w zapasach w stylu wolnym – żołnierki zdobyły cztery złote medale (kpr. Iwona Matkowska, st. szer. Katarzyna Krawczyk, szer. Jowita Wrzesień i st. szer. Agnieszka Wieszczek-Kordus), a żołnierze cztery złote (szer. Krzysztof Bieńkowski, szer. Marcin Majka, st. szer. Radosław Baran i szer. Robert Baran), srebrny i brązowy.

W mistrzostwach kraju w innych dyscyplinach z dobrej strony pokazali się także kolarze. W czempionacie w drużynowej jeździe na czas oraz w jeździe na czas parami żołnierze zdobyli dwa złote medale: mar. Agnieszka Skalniak w parach, a mar. Alan Banaszek w „drużynówce”. Natomiast szer. rez. Daniel Staniszewski w torowych MP wywalczył cztery złote medale i dwa srebrne, a Banaszek sześć krążków, w tym trzy złote. W sumie w torowych MP w Pruszkowie żołnierze zdobyli 31 medali, w tym 10 złotych i 13 srebrnych.

Niepokonana Czarna Dywizja

Pandemia COVID-19 utrudniła rywalizację nie tylko w sporcie wyczynowym, ale również i powszechnym. Niestety, żołnierzom nie udało się powalczyć o medale we wszystkich zaplanowanych na ten rok mistrzostwach Wojska Polskiego. W ramach dorocznego współzawodnictwa w sporcie powszechnym w Siłach Zbrojnych RP odbyła się Spartakiada Wojskowa. Sportowcy rywalizowali w pięciu konkurencjach. W każdej wybrano „najbardziej wartościowych zawodników”. Zostali nimi: st. szer. Michał Kalata z 11 Dywizji Kawalerii Pancernej (11 DKPanc) – biegi na orientację, sierż. Tomasz Jędraszek z 16 Dywizji Zmechanizowanej (11 DZ) – bieg patrolowy, szer. Maciej Skibski z 16 DZ – pokonywanie toru przeszkód w ośrodku sprawności fizycznej, st. szer. Patryk Cymbała z 11 DKPanc – strzelanie z karabinka oraz kpt. Marek Mirowski z 12 Dywizji Zmechanizowanej – strzelanie z pistoletu wojskowego.

W klasyfikacji generalnej Spartakiady Wojskowej zwyciężyła reprezentacja 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Sportowcy z Czarnej Dywizji zdobyli 55 punktów i o sześć wyprzedzili reprezentantów 12 Dywizji Zmechanizowanej. Trzecie miejsce, z dorobkiem 47 oczek, zajęła reprezentacja 16 DZ. W ramach współzawodnictwa planowano jeszcze start poszczególnych reprezentacji w czempionatach w futsalu (zawodnicy powyżej 35 lat), koszykówce i biegach przełajowych. Niestety, mistrzostwa nie odbyły się i tym samym po uwzględnieniu punktów zdobytych w Spartakiadzie Wojskowej po raz dziesiąty z rzędu zwycięzcami rankingu została reprezentacja Czarnej Dywizji.