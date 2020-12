Nowe quady dla wojska

Do wojsk terytorialnych i operacyjnych już wkrótce trafią nowe quady. Armia kupiła 49 czterokołowych pojazdów terenowych. – To bardzo dobry sprzęt, który wykorzystujemy przede wszystkim w różnego rodzaju akcjach kryzysowych. Nasi żołnierze używali quadów m.in. w czasie akcji przeciwpowodziowych – mówi płk Marek Pietrzak, rzecznik wojsk obrony terytorialnej.

Umowę na zakup 49 quadów z firmą Team Concept podpisała 4 Regionalna Baza Logistyczna. Czterokołowe, lekkie pojazdy terenowe Polaris kosztowały wojsko nieco ponad 5 mln złotych. Zgodnie z zapotrzebowaniem 48 sztuk trafi do wojsk obrony terytorialnej, a jeden quad do wojsk lądowych.

– To pojazdy przeznaczone do różnych celów taktycznych i sprawdzą się w różnych warunkach terenowych: na drogach twardych, gruntowych oraz bezdrożach – mówi Jacek Andrzejewski z 4 Regionalnej Bazy Logistycznej. – Czterokołowce napędzane są dwucylindrowym, 4-suwowym silnikiem rzędowym o pojemności 952 cm3 – dodaje. W pojazdach można wymiennie stosować napęd 2x4 lub 4x4. Quadem jednocześnie może jechać dwóch żołnierzy. Masa własna pojazdu to 400 kg, a w bagażniku przednim i w tylnym kufrze zmieścić można dodatkowo 130 kg ładunku.

– W wyposażeniu wojsk obrony terytorialnej było do tej pory 151 różnego typu quadów. Cieszymy się z kolejnej dostawy, bo ten sprzęt jest nam bardzo potrzebny. Ułatwia poruszanie się w trudnym terenie i przyspiesza nasze działanie – mówi płk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy formacji. Informuje też, że czterokołowce trafią m.in. do terytorialsów na Podlasiu, Pomorzu, Kujawach i w Małopolsce. – Quady przydały nam się bardzo podczas różnego rodzaju akcji przeciwkryzysowych. Żołnierze używali ich np. do patrolowania wałów podczas powodzi, wozili nimi też worki z piaskiem – mówi rzecznik WOT. Terytorialsi używali też quadów podczas akcji przeciwpożarowej w Biebrzańskim Parku Narodowym oraz podczas usuwania skutków huraganów na Lubelszczyźnie.

Producent quadów przeszkolił już nowych użytkowników sprzętu. Pojazdy muszą zostać jeszcze zarejestrowane, a następnie trafią do jednostek wojskowych.