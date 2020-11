Płk Korpowski pokieruje Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

REKLAMA

Płk Konrad Korpowski przez ostatnie lata był związany z wojskami obrony terytorialnej. Uczestniczył w budowaniu tej formacji jeszcze przed formalnym powołaniem piątego rodzaju sił zbrojnych. Przez dwa lata, do 2017 roku, był szefem zespołu szkolenia w Biurze ds. Utworzenia OT. Potem służył jako szef szkolenia w Dowództwie WOT. – Moje gratulacje! Jeden z najbardziej doświadczonych żołnierzy wojsk specjalnych, który poświęcił służbę w nich dla idei budowy wojsk obrony terytorialnej. Konrad, dziękuję za Twoją służbę w WOT! – skomentował gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca WOT.

Płk Marek Pietrzak, rzecznik WOT, podkreśla, że pułkownik Korpowski miał ogromny wpływ na model szkolenia terytorialsów. – Wprowadzenie terytorialnej służby wojskowej wymagało stworzenia całkowicie nowego, innowacyjnego modelu szkolenia ochotników. I tym właśnie zajmował się pion szkolenia WOT kierowany przez płk Korpowskiego – mówi rzecznik WOT. Płk Korpowski odpowiadał m.in. za opracowanie kursów oficerskich Agrykola, podoficerskich Sonda, kursów dowódczych Leonidas. – Wprowadził do WOT wiele nowoczesnych rozwiązań, m.in. rozwinął e-learning, przyczynił się także do wykorzystania potencjału byłych żołnierzy wojsk specjalnych. Byli specjalsi w ramach mobilnych zespołów szkoleniowych WOT uczą naszych instruktorów – dodaje płk Pietrzak.

Płk Konrad Korpowski środowisko specjalsów zna doskonale, bo zanim rozpoczął służbę w WOT, był żołnierzem jednostki wojskowej GROM. Uczestniczył w drugiej wojnie w Zatoce Perskiej, trzy razy walczył w Iraku, a dwa razy w Afganistanie. W PKW służył na różnych stanowiskach, był m.in. oficerem sekcji specjalnej, zastępcą dowódcy zespołu oraz szefem grupy. Ukończył selekcję oraz kurs podstawowy dla operatorów zespołów bojowych GROM. Jest skoczkiem spadochronowym, płetwonurkiem, sternikiem motorowodnym oraz operatorem bezzałogowców.

– Razem przeszliśmy selekcję, za nami wiele wspólnych operacji bojowych – mówi Grzegorz Wydrowski, były operator, a dziś prezes Fundacji Sprzymierzeni z GROM. – Konrad miał u nas w jednostce ksywę „Student”, bo wyróżniał się wszechstronnym wykształceniem. Jeszcze w latach 90. ukończył studia MBA – mówi Wydrowski. – Podczas służby nawiązał wiele kontaktów międzynarodowych, inspirował się siłami specjalnymi zagranicznych armii i wiele z tych podpatrzonych rozwiązań wprowadził w jednostce. „Student” to analityk, świetnie sprawdzi się na nowym stanowisku – przyznaje były operator.

Korpowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Szkolenia Czołgowo-Samochodowego w Pile. Ukończył Podyplomowe Studia Obronności Państwa w Akademii Obrony Narodowej oraz Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Ma dyplom wielu zagranicznych kursów, m.in. NATO School Oberammergau, UK Defense Intelligence and Security Center, US Department of Justice Federal Bureau of Investigation, LTU National Defense Academy oraz US Joint Special Operation University. Obronił też doktorat z zakresu nauk politycznych.

W czasie służby został odznaczony m.in.: Krzyżem Wojskowym, Brązowym Krzyżem Zasługi, Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, dwukrotnie Gwiazdą Afganistanu, czterokrotnie Gwiazdą Iraku, dwukrotnie Medalem ISAF, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji oraz Medalem „Milito Pro Christo”. Ponadto wyróżniony został Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką GROM, tytułem honorowym „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” II stopnia, Kordzikiem Honorowym Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, Odznaką Zarządu Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej, a także brązową, srebrną i złotą odznaką spadochronową Fédération Aéronautique Internationale.