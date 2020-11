Prezydent Duda: współpraca wojskowa z USA ponad polityką

Umowa rozszerzająca współpracę obronną pomiędzy Polską a USA została dziś ratyfikowana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Dokument otwiera drogę do uruchomienia w Poznaniu wysuniętego dowództwa V Korpusu US Army. – Chciałbym, aby ta ratyfikacja była symbolem współpracy niezależnej od bieżących politycznych wydarzeń – podkreślał prezydent.

Dzisiejsza ratyfikacja stanowi ostatni etap zatwierdzania polsko-amerykańskich ustaleń. Wcześniej rozmowy na temat rozszerzenia współpracy wojskowej obydwu państw prowadzili prezydenci Donald Trump i Andrzej Duda, 15 sierpnia zaś stosowny dokument podpisali w Warszawie minister obrony Mariusz Błaszczak oraz sekretarz stanu Mike Pompeo. Jednym z pierwszych efektów tej rozszerzonej współpracy będzie ulokowanie w Poznaniu wysuniętego dowództwa V Korpusu US Army. Oznacza to, że w razie potrzeby to właśnie z Polski amerykańska armia będzie kierować operacjami wojskowymi na wschodniej flance NATO, nawet z udziałem kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy. Na co dzień w poznańskim dowództwie służyć będzie około 200 mundurowych. Uruchomienie placówki najpewniej odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Na tym jednak nie koniec.

Ratyfikowana dzisiaj umowa zakłada m.in. zwiększenie liczebności pododdziałów US Army nad Wisłą – z 4,5 to 5,5 tysiąca żołnierzy oraz znaczącą rozbudowę wojskowej infrastruktury. W Drawsku Pomorskim powstaje już Centrum Szkolenia Bojowego, z którego korzystać będą wojska USA, Polski oraz innych państw NATO. We Wrocławiu ulokowana zostanie lotnicza baza załadunkowo-rozładunkowa sił powietrznych USA, w Lublińcu stacjonować będą amerykańskie wojska specjalne, w Łasku zaś eskadra zdalnie sterowanych statków powietrznych. Lista tego typu lokalizacji jest znaczenie dłuższa.