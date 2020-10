Polsko-amerykańskie szkolenie transportowców

Przeloty na niskich wysokościach z użyciem noktowizji, zrzut ładunków i żołnierzy na Pustynię Błędowską, desant do Bałtyku, wspólny trening z myśliwcami – to część zadań polskich i amerykańskich lotników, którzy szkolą się w ramach pierwszej w tym roku zmiany pododdziału Aviation Detachment w Powidzu. Amerykańskie Herculesy C-130J będą stacjonować w Polsce do końca października.

Do Powidza przyleciało prawie 100 amerykańskich żołnierzy oraz trzy samoloty C-130J Hercules. To piloci, nawigatorzy, technicy pokładowi, technicy załadunku (tzw. loadmasterzy), logistycy, łącznościowcy oraz medycy z 37 Eskadry Lotniczej z Rammstein. – Przez półtora tygodnia będą się wspólnie szkolić z żołnierzami 33 Bazy Lotnictwa Transportowego, 6 Brygady Powietrznodesantowej, 12 Brygady Zmechanizowanej, a także 1 i 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego oraz wojsk specjalnych – wymienia kpt. Martyna Fedro-Samojedny, oficer prasowy Dowództwa 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu. – Szkolenia w ramach Aviation Detachment odbywają się od kilku lat cyklicznie, najczęściej dwa razy w roku. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa tego typu szkolenie prowadzone jest pierwszy raz – dodaje rzeczniczka.

Polscy i amerykańscy lotnicy do wspólnego treningu przygotowywali się już od kilku miesięcy. – Odbyły się trzy konferencje planistyczne: w czerwcu, lipcu i we wrześniu. Podczas tej ostatniej ustalaliśmy detale dotyczące przebiegu ćwiczeń. Omawialiśmy harmonogram planowanych lotów, przestrzeń powietrzną, w jakiej będą wykonywane zadania, a także wysokości, na jakich będziemy latać – tłumaczy por. nawig. Robert Chełmecki z 33 Bazy Lotnictwa Transportowego.