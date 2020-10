Żołnierze ewakuują DPS z Zielonej Góry

REKLAMA

– Ewakuację rozpoczęliśmy już w niedzielę w nocy – mówi ppor. Anna Jasińska-Pawlikowska, rzecznik prasowa 12 Brygady OT. – W pierwszej kolejności do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim transportujemy chorych. Później rozpoczniemy ewakuację osób, u których nie wykryto COVID-19. Ci będą przewożeni do wskazanych przez wojewodę lubuskiego placówek medycznych – wyjaśnia.

Dla żołnierzy to nie pierwsza tego typu akcja. Od czasu wybuchu pandemii koronawirusa terytorialsi ewakuowali zakażonych pensjonariuszy z dziewięciu domów pomocy społecznej. Siedem operacji przeprowadziła 12 Wielkopolska Brygada OT. – Żołnierze wiedzą, że muszą działać delikatnie. Mamy do czynienia z osobami starszymi, w różnym stanie psychofizycznym. Niekiedy trzeba im pomóc zrozumieć sytuację, w której się znaleźli. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja nie jest dla nich komfortowa. W tym wszystkim liczy się przede wszystkim czas reakcji – mówi płk Rafał Miernik, dowódca 12 WBOT. Jak wyjaśnia rzecznik wojsk obrony terytorialnej, płk Marek Pietrzak, tego typu działania są prowadzone przez doraźnie powoływane zespoły interwencji kryzysowych (ZIK). – Tworzą je żołnierze różnych specjalności. Trzon ZIK tworzą terytorialsi, których w trakcie działania wspierają żołnierze z innych rodzajów sił zbrojnych – wyjaśnia oficer.

Jak informują żołnierze, zaraz po zakończeniu ewakuacji pensjonariuszy i pracowników DPS-u rozpocznie się dekontaminacja pomieszczeń. Wcześniej jednak pracownicy Domu Kombatanta będą musieli zabezpieczyć rzeczy osobiste ewakuowanych i posegregować te przeznaczone do utylizacji, czyli m.in. odzież, materace i pościel. Dopiero puste i oczyszczone budynki można poddać dezynfekcji. Odkażanie będzie prowadzone za pomocą opryskiwaczy ciśnieniowych, następnie pomieszczenia mają być ozonowane. – Kolejnym etapem naszej pracy będzie szkolenie podopiecznych i pracowników DPS. Chodzi o to, by wiedzieli, jak minimalizować ryzyko transmisji wirusa. Potem pomożemy w przygotowaniu placówki do normalnego funkcjonowania – wyjaśnia ppor. Jasińska-Pawlikowska.

Żołnierze wojsk obrony terytorialnej i jednostek operacyjnych od początku wybuchu pandemii koronawirusa objęli opieką ponad 820 domów pomocy społecznej. Do wielu dostarczali żywność i leki, pomagali w opiece nad pensjonariuszami. Prowadzali także ewakuacje placówek, w których było najwięcej zakażonych. By usprawnić pomoc żołnierzy, pod koniec kwietnia minister obrony Mariusz Błaszczak podjął decyzję o utworzeniu zespołów interwencji kryzysowej.