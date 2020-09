Zamek na poligonie

390 żołnierzy z 15 Batalionu Inżynieryjnego US Army przez prawie miesiąc pracowało na poligonach w Żaganiu oraz Drawsku Pomorskim. Efekt? Przy współpracy z polskimi kolegami zbudowali skład paliwa, pokaźnych rozmiarów magazyn, unowocześnili też strzelnicę dla czołgów. A wszystko w ramach ćwiczeń „Resolute Castle 2020”.

– Więcej energii! Pamiętajcie, że to wasze ćwiczenia i wasz sukces. Powinniście być z niego dumni – motywuje swoich żołnierzy amerykański podoficer. Przed chwilą pododdział zakończył zbiórkę przed uroczystością, która zwieńczy kolejną edycję ćwiczeń „Resolute Castle 2020”. Na poligon w Żaganiu powoli zjeżdżają lokalni oficjele oraz oficerowie dwóch armii: amerykańskiej i polskiej. Zajmują miejsca na krzesełkach rozstawionych naprzeciw nowej hali magazynowej, położonej tuż przy strzelnicy Karliki. Oddziały inżynieryjne wzniosły ją w rekordowo krótkim czasie. Nie mogło być zresztą inaczej, tegoroczna edycja „Resolute Castle” ze względu na pandemię COVID-19 trwała niespełna miesiąc.

W głównej roli podczas ćwiczeń wystąpili żołnierze 15 Batalionu Inżynieryjnego. – To wyjątkowa jednostka. Jedyny batalion inżynieryjny US Army, który na stałe stacjonuje w Europie. Bazę ma w Niemczech, ale regularnie wyrusza do sąsiednich państw, by realizować rozmaite projekty budowlane – tłumaczy płk Timothy McDonald, dowódca 18 Brygady Żandarmerii Wojskowej, której podlega batalion. W Polsce amerykańscy specjaliści od robót inżynieryjnych pojawili się na początku sierpnia. Mieli ze sobą ciężki sprzęt: koparki, spychacze, różnego typu transportery. Udali się na poligony w Żaganiu i Drawsku Pomorskim i ruszyli do pracy. – W sumie udało nam się zrealizować siedem projektów – wyjaśnia płk McDonald. Jeden z nich wiązał się z budową wspomnianej już hali magazynowej. – Stworzyliśmy ją od podstaw i wyposażyliśmy w instalację elektryczną. Posłuży do przechowywania sprzętu wykorzystywanego na sąsiedniej strzelnicy. Będzie też można w niej przeprowadzać drobne naprawy – mówi ppłk Jessica D. Goffena, dowódca 15 Batalionu.