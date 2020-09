Leopard 2PL już w armii

Jeszcze lepsza ochrona balistyczna, poprawiona skuteczność ognia, a także większa funkcjonalność – to nowe cechy czołgu Leopard. Podczas MSPO wojsko po raz pierwszy zaprezentowało pancernego kolosa w wersji 2 PL. Przywieźli go do Kielc pancerniacy ze Świętoszowa, którzy jako pierwsi otrzymali zmodernizowany sprzęt. Wkrótce zasili on także 1 Brygadę Pancerną.

Czołg, który debiutuje na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach to Leopard w wersji 2PL, czyli zmodyfikowana wersja 2A4. Co prawda był on wcześniej prezentowany w Kielcach, jednak można go było zobaczyć jedynie na stoisku Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która odpowiadała za jego modernizację. Teraz czołgiem chwali się wojsko. Leoparda 2PL na targi przywieźli żołnierze z Ośrodka Szkolenia Leopard, którzy otrzymali pierwsze sześć zmodyfikowanych pancernych kolosów.

Podczas modernizacji Leoparda została poprawiona ochrona balistyczna, skuteczność ognia, a także sama funkcjonalność czołgu. – W Leopardzie 2PL zamontowano dodatkowy pancerz wieży, wymieniono wkłady ceramiczne w pancerzu właściwym, dodano także wykładzinę wewnętrzną w przedziale bojowym. Zmodyfikowano również armatę czołgu. Lufa została ta sama, ale wymieniono oporniki, powrotniki i zmodyfikowano klin, dzięki czemu czołg został przystosowany do strzelania najnowszą amunicją podkalibrową DM 63 i programowalną DM 11 – wylicza st. chor. sztab. Krzysztof Sieradzki instruktor z 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Podoficer dodaje, że zmodyfikowane zostały także przyrządy optoelektroniczne. Czołg wyposażono w nową kamerę termowizyjną działonowego, wymieniono celownik dowódcy (także posiada wbudowaną kamerę termowizyjną), a także dodano dzienno-nocną kamerę cofania. – Dzięki temu kierowca może prowadzić go w warunkach ograniczonej widoczności i w trakcie wycofywania nie musi absorbować dowódcy, który może skupić się na wykrywaniu i zwalczaniu celów, gdy wóz zmienia swoje położenie – wyjaśnia.

W czołgu wymieniono także napędy uzbrojenia. Dotychczasowe zostały wymienione na elektryczne, aby mógł on funkcjonować przy wyłączonym silniku, na przykład w trakcie postoju. Aby było to możliwe, w Leopardzie został zamontowany agregat prądotwórczy 17 kW, który zapewnia napięcie dla uzbrojenia i pozostałych elementów wyposażenia wozu. Wymieniono także system przeciwpożarowy i przeciwwybuchowy.



Film: Michał Niwicz, montaż: Paweł Sobkowicz/ portal polska-zbrojna.pl

Modernizacja czołgów Leopard to efekt umowy zawartej przez Polską Grupę Zbrojeniową oraz znajdującą się w jej strukturach spółkę Bumar-Łabędy z Inspektoratem Uzbrojenia w 2015 roku. W realizację kontraktu o wartości 2,4 mld zł były zaangażowane także inne polskie firmy zbrojeniowe, m.in. PCO SA, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne SA w Poznaniu, Zakłady Mechaniczne Tarnów SA, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. oraz Rosomak SA, natomiast know-how dostarczył niemiecki koncern Rheinmetall Landsysteme GmbH.

Docelowo czołgi Leopard 2PL mają zasilić 1 Brygadę Pancerną z Wesołej.