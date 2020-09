Wojsko Polskie na MSPO 2020

Wystawa Sił Zbrojnych RP to stały element Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Tradycyjnie przed halami wystawienniczymi zaparkował ciężki sprzęt. Goście targów mogą zobaczyć m.in. haubicę Krab, wyrzutnię rakiet Langusta oraz różne wersje transporterów Rosomak. Jednak największą uwagę zwracają prezentowane w Kielcach czołgi.

W tym roku żołnierze przywieźli na wystawę do Kielc 18 ciężkich pojazdów i zbudowali aż 32 stoiska wystawiennicze. Dzięki 20 Brygadzie Zmechanizowanej można zobaczyć w plenerze m.in. zmodyfikowaną wersję T-72. Z kolei pancerniacy ze Świętoszowa zabrali ze sobą Leoparda w wersji 2PL. Ten czołg to zmodyfikowana wersja 2A4, w której poprawiono ochronę balistyczną, skuteczność ognia, a także samą funkcjonalność. Co prawda pancerny kolos był już prezentowany w Kielcach, jednak można było go zobaczyć jedynie na stoisku Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która odpowiadała za modernizację. Teraz wojsko chwali się czołgiem, który już został wprowadzony do służby – sześć sztuk pojazdów trafiło do Ośrodka Szkolenia „Leopard”, ostatni w zeszłym tygodniu.

Nie mniej ciekawe są sprzęt i uzbrojenie, które żołnierze prezentują w hali wystawienniczej. Największym zainteresowaniem cieszy się bez wątpienia następca wysłużonych Honkerów, czyli Ford Ranger XLT. Pierwotnie taką funkcję miały pełnić Nissany Navara, jednak ich produkcja została wstrzymana z powodu pandemii koronawirusa. W efekcie w lipcu resort obrony zadecydował, że do armii trafią właśnie Fordy. Pierwszy z nich już jest do Polsce. Na MSPO prezentuje go 2 Regionalna Baza Logistyczna. – Ten pojazd został przystosowany do potrzeb sił zbrojnych. Moc silnika to 2.0, ma 170 KM, wkładki w oponach typu run flat i stalową obudowę silnika – wymienia kmdr por. Artur Wturych z 2 RBLog. Oficer dodaje, że pojazd różni się od swojego poprzednika, chociażby ładownością. Honker może transportować dziesięć osób, a Ranger tylko pięć. – To pojazd do nowych zadań, ale przede wszystkim nowa jakość dla armii – zaznacza. Do końca listopada wojsko ma otrzymać jeszcze 214 wozów, a w ciągu kolejnych trzech lat – 648. Zostaną w nie wyposażone jednostki zarówno operacyjne, jak i zabezpieczenia.

Nowością chwalą się także wojskowi z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych z Wrocławia. Po raz pierwszy na MSPO prezentują system kierowanych min przeciwpancernych Jarzębina, który otrzymali w zeszłym roku. System składa się z 21 min, każda o zasięgu 100 m, a także z licznych anten i czujek. – Mając taki zestaw, jesteśmy w stanie ułożyć pole minowe o szerokości 750 m i głębokości 400 m – wyjaśnia st. kpr. Ariel Walczak. Dodaje, że mina sama wykrywa nadjeżdżający pojazd, analizuje jego trasę i aktywuje się, gdy ten na nią najedzie. To niezwykle istotne, bowiem jest wyposażona w ładunki kumulacyjne, czyli może zniszczyć pancerz, tylko gdy uderzy w niego bezpośrednio, a nie obok. Za opracowanie koncepcji Jarzębiny, a także jej produkcję odpowiada Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia z Wrocławia.

Na targach debiutuje także powstałe w styczniu 2020 roku Biuro do spraw Programu „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”. – Prezentujemy prowadzone przez nas projekty skierowane do osób, które chcą wstąpić do wojska i zainteresowanych współpracą z armią – mówi ppłk Waldemar Krzyżanowski, szef Wydziału Komunikacji Biura. I wylicza: program „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe”, funkcjonujący w szkołach średnich, adresowany także do szkół ponadpodstawowych program „CYBER.MIL z klasą”, dzięki któremu w przyszłym roku powstanie 16 klas o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne, oferta dla studentów, czyli „Legia Akademicka”, oraz program „Paszport” dla organizacji proobronnych. – Można u nas porozmawiać z uczniami i studentami, którzy biorą udział w tych projektach – podkreśla ppłk Krzyżanowski.

Zwiedzających zachęcają m.in. uczniowie z klasy wojskowej 14 Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. – Łączę swoją przyszłość z wojskiem, a nauka w takiej klasie dobrze mnie do tego przygotuje. Mamy wiele wojskowych zajęć, szkolenia strzeleckie, wyjazdy na poligony, w szkole jest strzelnica pneumatyczna… – opowiada Patrycja Idzik, uczennica liceum.

Na stoisku Biura do spraw Programu „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” są też przedstawiciele WKU, z którymi można porozmawiać o możliwościach służby w armii, a także złożyć wniosek o powołanie do wojska. Centralną częścią stoiska jest specjalnie zorganizowane studio telewizyjne. – Ponieważ z powodu pandemii COVID-19 nie wszyscy mogą wziąć udział w targach, zdecydowaliśmy się na relacje z wydarzenia online – tłumaczy ppłk Krzyżanowski. Biuro od dziś do czwartku pokaże na swoim profilu na Facebooku i YouTube w trzech relacjach dziennie prawie dziesięć godzin nagrań z targów.

Ale to nie wszystko. Swoje wyposażenie podczas kieleckich targów prezentują jednostki ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Marynarze przywieźli do Kielc m.in. zestaw rozpoznania minerskiego, miniaturowy wykrywacz min Mimid i robot saperski Expert. Lotnicy z kolei – wyposażenie wysokościowo-ratownicze pilota F-16, różne rodzaje wykorzystywanych w siłach powietrznych bomb i pocisków, a także system planowania i podsumowania misji.

Z kolei na stoisku wojsk specjalnych oprócz pełnego spektrum broni specjalsów można zobaczyć pojazdy HMMWV, M-ATV czy pojazd podwodny płetwonurka DPD. Żandarmi prezentują z kolei quada, robot pirotechniczny PIAP IBIS, żołnierze z 6 Brygady Powietrznodesantowej – pojazd AERO 4x4, który można desantować z pokładu samolotów Hercules. Chętni mogą też potrenować strzelanie na symulatorze Śnieżnik, który na targi przywieźli żołnierze z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

Za zabezpieczenie Wystawy Sił Zbrojnych RP odpowiada 400 żołnierzy. Jednak w tym roku ich obowiązkiem jest nie tylko prezentowanie sprzętu i uzbrojenia, ale także zadbanie o bezpieczeństwo sanitarno-epidemiczne. – Na hali zarówno wojsko, jak i zwiedzający przebywają w maseczkach, na stoiskach znajdują się też dystrybutory płynów dezynfekujących – mówi mjr Krystian Boryń, rzecznik prasowy wystawy. – Oczywiście codziennie sprzęt jest odkażany. Ten obowiązek spoczywa na 5 Pułku Chemicznym – zaznacza.

Wystawę Sił Zbrojnych RP można oglądać od dziś do czwartku w godzinach otwarcia MSPO, czyli od 10 do 17.