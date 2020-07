Weterani znów staną na macie

Zapraszam wszystkich weteranów bez wyjątków! Bez względu na to, czy jesteś w służbie, czy już poza nią – tak płk Szczepan Głuszczak, pomysłodawca „Projektu Wojownik” zachęca do udziału w XXIV treningu sztuk walki. Tym razem żołnierze spotkają się w Słupsku. Do walki będzie ich zagrzewać Daniel Skibiński, mistrz MMA i utytułowany zawodnik w grapplingu, czyli walce na chwyty.

Zdjęcie z 6. edycji „Projektu Wojownik”, która odbyła się w Łasku. Fot. Paweł Sobkowicz

Spotkania, podczas których weterani trenują sztuki walki pod okiem mistrzów, odbywają się raz w miesiącu. Za każdym razem w innej jednostce wojskowej, by w „Projekcie Wojownik” mogli wziąć udział żołnierze z całego kraju. Pandemia jednak zburzyła ten harmonogram. Pierwszy trening po pięciomiesięcznej przerwie zaplanowano w Słupsku.