Rakiety z Mesko w F-35

Koncern MBDA przyznał spółce Mesko status „dostawcy pierwszego poziomu” i zawarł kontrakt na produkcję podzespołów do rakiet powietrze-powietrze ASRAAM montowanych w samolotach F-35 i F-16. To kolejna umowa polskiego producenta z europejskim gigantem zbrojeniowym. Mesko wykonuje też komponenty do pocisków: przeciwlotniczych CAMM i przeciwpancernych Brimstone.

Spółka Mesko, będąca częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej, specjalizuje się w produkcji różnego typu rakiet, m.in. wytwarza przeznaczone dla Wojska Polskiego przeciwpancerne pociski kierowane Spike. Teraz stała się częścią globalnego łańcucha dostawców amunicji dla samolotów piątej generacji – amerykańskich F-35 Lightning II.

Kilka dni temu międzynarodowy koncern zbrojeniowy MBDA poinformował, że Mesko nie tylko otrzymało kolejne zlecenie na produkcję komponentów do przeciwlotniczych rakiet CAMM oraz przeciwpancernych pocisków Brimstone, ale dzięki przyznaniu polskiej spółce statusu „dostawcy pierwszego poziomu”, także kontrakt na produkcję części do rakiet ASRAAM. Pociski te są podstawowym uzbrojeniem nie tylko wielozadaniowych F-16, ale także maszyn 5. generacji, czyli F-35 Lightning II.