Szef MON w Żelaznej Dywizji

REKLAMA

Sprzęt z polskiej zbrojeniówki

Dziś 18 Dywizję odwiedził minister obrony Mariusz Błaszczak, który przekazał jej wojskowy sprzęt. – Wojsko Polskie jest coraz liczniejsze i dobrze wyposażone. Na modernizację kierujemy środki w 60 proc. do polskich firm. Dziś Żelazna Dywizja otrzymuje polski sprzęt – podkreślał szef MON.

Żołnierze otrzymali dwa wozy dowodzenia na platformie KTO Rosomak, karabinki MSBS Grot, pistolety VIS 100 oraz uniwersalne kamizelki ochronne.

– Sprzęt, który przekazał nam minister, trafi do 18 Batalionu Dowodzenia oraz do sztabu. W 18 Dywizji formujemy nowe jednostki, korzystając z nowego sprzętu polskiej produkcji. Jesteśmy wyposażeni w karabinki MSBS Grot, pistolety VIS, mamy polskie karabiny wyborowe, wozy na podwoziu Jelcza, kamizelki. Wszystko co najnowsze w polskiej produkcji trafia do naszego batalionu dowodzenia – podkreśla generał Gromadziński.

Motocykliści weterani pamiętają

Minister Błaszczak spotkał się dziś także z żołnierzami, którzy w Siedlcach zakończyli I Rajd Motocyklowy Weteranów. – Dziękuję wam za to, że pamiętacie o poległych kolegach, którzy poświęcili życie w służbie ojczyźnie – powiedział szef MON.

Rajd rozpoczął się podczas Dnia Weterana 29 maja w Warszawie. Trzydziestu motocyklistów pojechało wówczas do podwarszawskiej Zielonki, aby zapalić znicze i złożyć kwiaty na grobie mjr. Krzysztofa Woźniaka, pierwszego żołnierza wojsk specjalnych, który zginął podczas operacji bojowej w Afganistanie.

W rajdzie, który był inicjatywą Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa, wzięło udział blisko 300 żołnierzy i pracowników resortu obrony ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych. – W czerwcu odwiedzali oni groby poległych żołnierzy znajdujące się niedaleko jednostek, w których służą – mówi płk Szczepan Głuszczak, dyrektor Centrum Weterana. Trasy przemierzali na motocyklach Honda Shadow, Kawasaki Vulcan, BMW i Yamaha. – Pokazaliśmy, że nie zapominamy o poległych kolegach – mówią uczestnicy rajdu.

Z 1 Dywizjonu Lotniczego 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, w którym służy chor. Marcin Michalak, w rajdzie wzięło udział 14 żołnierzy. Razem przejechali 8 tysięcy kilometrów. – Gdyby podliczyć kilometry przejechane przez każdego uczestnika, okazałoby się, że kilka razy okrążyliśmy kulę ziemską – dodaje chor. Michalak, koordynator tej wyprawy.

– Odwiedziliśmy dwa groby naszych żołnierzy: kpr. Grzegorza Bukowskiego w Olsztynie oraz sierż. Marcina Pastusiaka w Łodzi. Obaj służyli w Oddziale Specjalnym Żandarmerii w Mińsku Mazowieckim i obaj zginęli na misji w Afganistanie. Opiekujemy się także ich rodzinami – mówi płk Piotr Koniec z Komendy Głównej Żandarmerii. Żandarmski Klub Motocyklowy powstał kilka lat temu i bierze udział w różnych akcjach charytatywnych oraz rocznicach historycznych.

Motocykliści, którzy na zakończenie rajdu jechali z Warszawy do Siedlec, zboczyli nieco z trasy, aby na cmentarzu w Górznie koło Garwolina zapalić znicze i złożyć kwiaty na grobie kpr. Pawła Szweda, żołnierza 2 Mazowieckiej Brygady Saperów, który zginął w 2008 roku w Afganistanie. Spotkali się także z matką poległego kolegi i wspólnie z kapelanem ks. por. Karolem Bieglukiem z 2 Mazowieckiego Pułku Saperów odmówili modlitwę.