Wielu chętnych do Perkoza

Sześć polskich i sześć zagranicznych podmiotów zgłosiło się, aby przedstawić Siłom Zbrojnym RP propozycje wielozadaniowego śmigłowca wsparcia. Wojsko Polskie w ramach programu „Perkoz” chce za kilka lat wymienić wysłużone już Mi-2 na nowe maszyny. Rozmowy z przedstawicielami przemysłu rozpoczną się w lipcu i potrwają do końca roku.

Śmigłowce Mi-2. Fot. Bartosz Bera

Na początku maja Inspektorat Uzbrojenia MON ogłosił dialog techniczny w sprawie nowych wielozadaniowych śmigłowców wsparcia. Przedstawiciele resortu chcą w czasie rozmów ze zbrojeniówką ocenić dostępne na rynku rozwiązania i koszt ich pozyskania, by w najbliższych latach zastąpić wysłużone śmigłowce Mi-2 nową maszyną o kryptonimie Perkoz.

Do dialogu zgłosiło się aż 12 podmiotów, sześć polskich i sześć zagranicznych. Spośród krajowych firm swoją ofertę chce przedstawić: Works 11 sp. z o.o., Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, WSK „PZL-Świdnik” S.A., Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.

W przypadku zagranicznych podmiotów, poza branżowymi gigantami, takimi jak Airbus Helicopters SAS, Bell Textron Inc. oraz Boeing Company, swoją ofertę chcą przedstawić również Hindustan Aeronautics Limited

(HAL), za pośrednictwem Helicopter Division of Hindustan Aeronautics, Cobham Aviation Services UK oraz Elbit Systems.