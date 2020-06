Na wakacje z WOT

Minister przypomniał także, że od samego początku epidemii w Polsce żołnierze Wojska Polskiego prowadzili działania, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspieranie służb medycznych czy Straży Granicznej, a terytorialsi zorganizowali akcję „Odporna wiosna”, w ramach której pomagali personelowi i podopiecznym domów pomocy społecznej, pobierali wymazy od osób, które mogły być nosicielami COVID-19, opiekowali się osobami starszymi i samotnymi. – Bardzo dziękuję żołnierzom za ich zaangażowanie – zwrócił się do terytorialsów. Podkreślił także, że żołnierze OT postępują zgodnie z mottem formacji „zawsze gotowi, zawsze blisko”. – Po raz kolejny udowodnili, że ich służba jest bezcenna, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa Polski i Polaków – powiedział.

Jak poinformował MON, o zaangażowanie WOT-u do działania podczas zabezpieczenia wyjazdów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży zwróciły się do resortu obrony ministerstwa pracy, rodziny i polityki społecznej, a także edukacji narodowej. Jak zapewnił minister Błaszczak, dalsze angażowanie wojska do wspierania takich działań, jak powstrzymanie skutków epidemii będzie uzależnione od wniosków służb sanitarnych czy wojewodów. – Chodzi o to, aby skoordynować działania w skali całego kraju – podkreślił minister.

Podczas uroczystości głos zabrał także gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca WOT. – Celem naszych działań będzie ograniczenie możliwości zachorowania, transmisji koronawirusa, a w konsekwencji zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży – powiedział. Doprecyzował także, że terytorialsi będą wspierali organizatorów letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w pięciu obszarach. Chodzi między innymi o szkolenia dla opiekunów i wychowawców młodzieży w zakresie bezpiecznej organizacji wypoczynku, do działania zostaną zaangażowani także medycy, którzy w razie potrzeby będą w gotowości, aby pobrać wymaz od osób, u których zaistnieje podejrzenie zarażenia COVID-19. Żołnierze zajmą się też transportem środków ochronnych i higienicznych, a psychologowie z formacji będą udzielać wsparcia psychologicznego, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Terytorialsi, wspólnie z żołnierzami wojsk operacyjnych, będą także przeprowadzać dekontaminację w miejscach i środkach transportu, w których będzie przebywała młodzież.