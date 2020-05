Zaśpiewajmy „Czerwone Maki”

„Czerwone Maki – Bohaterom Monte Cassino” to akcja resortu obrony, który proponuje wspólne świętowanie 76. rocznicy polskiego zwycięstwa pod Monte Cassino. Z powodu pandemii nie odbędą się tegoroczne uroczystości we Włoszech, można za to nagrać swoje wykonanie pieśni „Czerwone maki”, a film przesłać do MON. Najszybsi dostaną nagrody, a z filmów powstanie spot.

Śpiewaj solo lub z rodziną!

Aby przyłączyć się do wspólnego świętowania, trzeba nagrać swoje wykonanie „Czerwonych maków na Monte Cassino". Wojskowa pieśń upamiętnia zdobycie przez żołnierzy 2 KP słynnego wzgórza 18 maja 1944 roku. Film z autorskim wykonaniem należy przesłać do MON. – „Czerwone maki na Monte Cassino" to pieśń niezwykła i wzruszająca. Jej słowa przywołują ważne wydarzenie i przypominają o ponadczasowych wartościach, odwadze, męstwie, wierności Ojczyźnie i wolności – podkreśla dyrektor CO MON.

Aranżacja jest dowolna. Można śpiewać solo, w duecie lub z rodziną. Ważne, aby wykonanie było w tempie marsza, bez towarzystwa instrumentów. Na swojej stronie ministerstwo obrony radzi, aby założyć jedną słuchawkę i słuchając wykonania Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego śpiewać razem z wojskowymi muzykami.

Film należy nagrać w poziomym kadrze i zapisać w formacie mp4. Plik o wielkości do 50 MB wysyłamy na adres czerwonemaki@mon.gov.pl. Pierwszych 30 filmów resort obrony nagrodzi żołnierskimi plecakami wypełnionymi materiałami promocyjnymi MON i Wojska Polskiego.



Film: Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego

Ponadto z przysłanych nagrań lub ich części zostanie zmontowany okolicznościowy spot. Dlatego do nagrania należy dołączyć skan lub zdjęcie wypełnionej i podpisanej zgody na wykorzystanie nagrania i swojego wizerunku. – Pierwsze nagrania już do nas dotarły. Stworzymy z nich wyjątkowy spot filmowy, który opublikujemy 18 maja w rocznicę zdobycia słynnego wzgórza – dodaje Agnieszka Glapiak. Na nagrania MON czeka do środy, 13 maja.

Informacje o akcji, formularze do wypełnienia oraz nagranie wykonania pieśni przez RZAWP znajdziemy na stronie resortu.

Pieśń spod wzgórza

Pieśń „Czerwone maki na Monte Cassino” powstała w nocy z 17 na 18 maja 1944 roku, na kilka godzin przed zdobyciem klasztoru przez żołnierzy 2 Korpusu. Słysząc rozpoczynające się drugie polskie natarcie Feliks Konarski, śpiewak i kompozytor piosenek, a jednocześnie żołnierz 2 KP napisał tekst. Autorem muzyki był Alfred Schütz, kompozytor, dyrygent i również żołnierz 2 Korpusu. Tytuł pieśni nawiązuje do kwiatów, które w czasie bitwy rozkwitły na wzgórzach nad Cassino.

„Czerwone maki” po raz pierwszy zabrzmiały podczas akademii po zdobyciu Monte Cassino. Pieśń wykonał 18 maja w miejscowości Campobasso Gwidon Borucki, aktor, piosenkarz i żołnierz. „Czerwone maki, które zakwitły tej nocy, stały się jeszcze jednym symbolem bohaterstwa i ofiary – i hołdem ludzi żywych dla tych, którzy przez miłość wolności polegli dla wolności ludzi” – zapisał we wspomnieniach Konarski. Trzecią zwrotkę autor pieśni dopisał kilkanaście godzin po pierwszym wykonaniu, a ostatnią, czwartą – w 1969 roku, w 25. rocznicę bitwy.

Po wojnie Schütz osiadł w Monachium, gdzie zmarł w 1999 roku, nie pozostawiając spadkobierców. W związku z tym prawa autorskie do stworzonej przez niego muzyki przypadły Bawarii. Dopiero w 2015 roku na mocy porozumienia podpisanego między polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Ministerstwem Kultury Landu Bawarii, władze niemieckiego landu przekazały te prawa na rzecz Polski.

„Czerwone maki” traktowane są jako pieśń uroczysta i podczas jej wykonywania obowiązuje postawa stojąca.