Misja w USA zakończona. Czas na wnioski

Lekarze i ratownicy, którzy wrócili niedawno z misji medycznej w Stanach Zjednoczonych podzielą się doświadczeniami w opiece nad pacjentami z koronawirusem. Podczas internetowego seminarium organizowanego przez Wojskowy Instytut Medyczny opowiedzą m.in. o organizacji oddziałów intensywnej terapii i SOR-ów w czasie epidemii, a także o sposobach leczenia chorych.

Seminarium internetowe rozpocznie się jutro, 7 maja o godz. 18. Spotkanie online organizowane jest przez Wojskowy Instytut Medyczny i będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Głównym tematem webinarium będą „Doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych w leczeniu Covid-19”. Wykłady przez internet poprowadzą lekarze i ratownicy WIM, którzy niedawno wrócili z dziewięciodniowej misji medycznej w stanie Illinois w USA.

23 kwietnia za ocean poleciało 9 medyków: lekarze, pielęgniarze i ratownicy medyczni. Chcieli wesprzeć amerykańskich lekarzy w walce z koronawirusem, podzielić się wiedzą i doświadczeniami, które zdobyli w Lombardii. – Za nami dziewięć pracowitych dni – mówi kpt. dr Jacek Siewiera, anestezjolog WIM i dowódca misji medycznej. – Zostaliśmy zaproszeni do USA w ramach trwającej niemal 30 lat współpracy Gwardii Narodowej Stanu Illinois i polskich sił zbrojnych. Pojechaliśmy, by wesprzeć naszych sojuszników w realizacji zadań, co oni bardzo doceniają. Zostało to podkreślone m.in. podczas naszej rozmowy z przedstawicielami Pentagonu – dodaje oficer.