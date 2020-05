Nowe terminy dla kandydatów do szkół wojskowych

W związku z przesunięciem terminów matur, wojskowe uczelnie wprowadziły zmiany w terminach rekrutacji. Kandydaci na studia wojskowe w czterech akademiach – w Warszawie, Dęblinie, Gdyni i Wrocławiu – mogą rejestrować się elektronicznie do końca czerwca. Wznowione zostały też procedury kierowania kandydatów na badania lekarskie.

Ze względu na sytuację epidemiczną rząd zdecydował o przesunięciu tegorocznych egzaminów maturalnych. Uczniowie szkół średnich mają je zdawać od 8 do 29 czerwca (termin dodatkowy 8-14 lipca). Maturzyści nie będą musieli zaliczać części ustnej, czekają ich wyłącznie egzaminy pisemne.

Zmiany terminu matur sprawiły, że nowe zasady rekrutacji musiały także wdrożyć wojskowe uczelnie. Rektorzy-komendanci akademii: Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Lotniczej Akademii Wojskowej wystąpili do MON z wnioskiem o wydłużenie terminu rejestracji i składania wniosków przez kandydatów na studia wojskowe. Ostatecznie, zamiast do końca kwietnia, ochotnicy mogą się rejestrować na stronie wybranej uczelni jeszcze przez niespełna dwa miesiące – do 30 czerwca.