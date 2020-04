Jaśmin na „TIDE Sprint”

W odróżnieniu od obecnie obowiązujących dokumentów normatywnych w tym zakresie, nowa doktryna ma kłaść zdecydowanie większy nacisk na używanie przez Sojusz Północnoatlantycki teleinformatycznych systemów wsparcia dowodzenia. To wniosek nie tylko z misji w Afganistanie i Iraku, ale przede wszystkim z powodu zwiększenia obecności militarnej Sojuszu na wschodniej ścianie NATO, w tym powołania do życia wielonarodowych grup bojowych i Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód . Aby te międzynarodowe struktury mogły działać sprawnie, muszą mieć wydajne i niezawodne komputerowe systemy dowodzenia. Jakie? Odpowiedź na to ma znaleźć się we wspomnianej nowej doktrynie działań połączonych.

Warsztaty dla specjalistów

Żeby przygotować niezbędne w tym zakresie rekomendacje, ACT postanowiło wykorzystać istniejący od kilku lat trójstopniowy cykl ćwiczeń systemów wsparcia dowodzenia. W ogromnym skrócie składa się on z manewrów „CWIX” i „Bold Quest” oraz konferencji „TIDE Sprint”.

Gdyby ułożyć wymienione przedsięwzięcia w chronologicznej linii, to „Bold Quest” znalazłby się na jej końcu. Podczas tych ćwiczeń (realnych, z wojskami), testowane są bowiem tylko rozwiązania już wdrożone do służby. Jeszcze pięć lat temu rolę „Bold Questa” pełniło ćwiczenie „Combined Endeavour”. Teraz najważniejszy realny test rozwiązań teleinformatycznych w NATO odbywa się na amerykańskich poligonach.

Wracając do linii czasu, to „CWIX” znalazłby się na jej środku. Podczas niego bowiem testowane są (w ramach ćwiczenia sztabowego) zarówno rozwiązania już będące w wyposażeniu poszczególnych armii świata, jak i te, nad którymi poszczególne armie dopiero pracują (lub badają i sprawdzają jako interesujące).

A „TIDE Sprint”? To zdecydowany początek procesu analizy. W jego przypadku bowiem nie ma mowy o testach konkretnych rozwiązań. To konferencja (której skrót rozwija się jako „Transforming towards, Information, Decision & Execution superiority”), podczas której specjaliści od IT z całego NATO debatują na temat najnowszych rozwiązań teleinformatycznych, nowych trendów i problemów, jakie się pojawiły w ostatnich miesiącach.

W tym miejscu warto wspomnieć, że udział w TIDE Spirit jest nagrodą w organizowanym przez NATO konkursie dla informatyków – TIDE Hackathon.

Polski sukces

Aby przygotować specjalistom asumpt do dyskusji na temat systemów wsparcia dowodzenia, ACT na początku roku ogłosiło analizę rynku w tym zakresie, zapraszając firmy z całego świata do zgłaszania swoich produktów.

Po kilku tygodniach Dowództwo zdecydowało, że podczas kwietniowych warsztatów „TIDE Sprint” zostaną zaprezentowane trzy produkty – system SitaWare duńskiej firmy Systematic, system Taranis niemieckiej firmy ESG oraz wykorzystywany przez Siły Zbrojne RP system C3IS Jaśmin, polskiej spółki Teldat. Oceniali je analitycy z całego świata.

Przypomnijmy, polska armia używa zautomatyzowanego systemu zarządzania walką HMS C3IS Jaśmin do dowodzenia pułkami, brygadami i dywizjami, dając ich sztabowcom dokładną wiedzę m.in. o pozycjach podległych im poddziałów, kierunku ich ruchu, zaopatrzeniu w wodę i amunicję. – Dowództwo ACT uznało, że wykorzystywany przez polską armię system Jaśmin jest tak zaawansowanym produktem, że można traktować go jako referencyjne rozwiązanie, będące odniesieniem do innych produktów będących na rynku – podkreśla Henryk Kruszyński, prezes Teldatu.